【酒店】大地色系的神話國度 走進希臘島嶼上藍白以外的度假酒店
/ 2021.05.01
Olea All Suite Hotel度假酒店位於希臘的Zakynthos扎金索斯島上（Olea All Suite Hotel）
除了聖托里尼島，於希臘西部Ionia伊奧尼亞海上，也有著名的Zakynthos扎金索斯島；它坐擁美麗的火山地形與海岸，當中的Navagio Beach沈船灣更是令旅人紛紛到訪的景點。而在這個的島嶼上，Olea All Suite Hotel度假酒店就於2018年開幕，由以BLOCK722建築公司操刀，以簡約而充滿溫暖感的設計，帶大家從經典藍白色的希臘，走到充滿古典橄欖綠與大地色的神話國度。
每一間獨立房間都如一個水泥盒子，靜靜地沿著4千平方米的游泳池旁延展開去，簡約而帶現代感之餘，四周的橄欖樹影襯著湖水綠的泳池，更充滿古希臘的度假氣息。在多種房間中，“Superior Suite Swim Up”及"Superior Water Suite"就有共用的泳池，一踏出房門就可以暢泳了。如果選擇入住蜜月、行政或總統套房，更可享有屬於自己的私人泳池。在設計以外，Olea All Suite Hotel亦以療癒身心靈為酒店的核心價值之一，當中的Royal Spa為客人提供不同的療程，治療師亦會根據所需，為大家安排適合的療癒方案來減壓。
每一間獨立房間都如一個水泥盒子，靜靜地沿著4千平方米的游泳池旁延展開去。（Olea All Suite Hotel）
加上BLOCK722用上了溫暖的木材、藤竹的建築物料，再配合套房內的大地色系擺設與傢俬，令入住的客人都能放鬆身心。而建築師亦巧妙地運用了半開放式的設計，讓室內與室外流動的水池無縫融合，營造開揚感。如果想感受藍白色以外的希臘，下一趟旅程不妨試入住這間簡約又充滿大地氣息的度假酒店。
用上溫暖的木材、藤竹的建築物料，再配合大地色系擺設與傢俬，令入住的客人都能放鬆身心。（Olea All Suite Hotel）