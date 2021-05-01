【酒店】大地色系的神話國度　走進希臘島嶼上藍白以外的度假酒店

提到希臘，相信是不少人心目中一生必到的國家，更是很多新婚夫婦的蜜月勝地，只因海天一色的美景，加上感覺純潔的小白屋，成了最浪漫的畫面。但若然你經已遊歷過這樣的希臘、看過Santorini 聖托里尼島的日落，想要體驗遊客區以外的地中海，筆者推介你下次可以入住以下的酒店，感受充滿亞熱帶風情的希臘。

Olea All Suite Hotel度假酒店位於希臘的Zakynthos扎金索斯島上（Olea All Suite Hotel）

除了聖托里尼島，於希臘西部Ionia伊奧尼亞海上，也有著名的Zakynthos扎金索斯島；它坐擁美麗的火山地形與海岸，當中的Navagio Beach沈船灣更是令旅人紛紛到訪的景點。而在這個的島嶼上，Olea All Suite Hotel度假酒店就於2018年開幕，由以BLOCK722建築公司操刀，以簡約而充滿溫暖感的設計，帶大家從經典藍白色的希臘，走到充滿古典橄欖綠與大地色的神話國度。

每一間獨立房間都如一個水泥盒子，靜靜地沿著4千平方米的游泳池旁延展開去，簡約而帶現代感之餘，四周的橄欖樹影襯著湖水綠的泳池，更充滿古希臘的度假氣息。在多種房間中，“Superior Suite Swim Up”及"Superior Water Suite"就有共用的泳池，一踏出房門就可以暢泳了。如果選擇入住蜜月、行政或總統套房，更可享有屬於自己的私人泳池。在設計以外，Olea All Suite Hotel亦以療癒身心靈為酒店的核心價值之一，當中的Royal Spa為客人提供不同的療程，治療師亦會根據所需，為大家安排適合的療癒方案來減壓。

每一間獨立房間都如一個水泥盒子，靜靜地沿著4千平方米的游泳池旁延展開去。（Olea All Suite Hotel）

加上BLOCK722用上了溫暖的木材、藤竹的建築物料，再配合套房內的大地色系擺設與傢俬，令入住的客人都能放鬆身心。而建築師亦巧妙地運用了半開放式的設計，讓室內與室外流動的水池無縫融合，營造開揚感。如果想感受藍白色以外的希臘，下一趟旅程不妨試入住這間簡約又充滿大地氣息的度假酒店。