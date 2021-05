【Bill Gates離婚】豪華大宅如何瓜分？　兩位首富前妻合夥開公司

兩個人的離婚可以有多大的影響力?可以參照全球首富Jeff Bezos在2019年與前妻Mackenzie Scott離婚,她在Jeff Bezos裡分了四分之一的Amazon股票,當時其價值超過350億美元,足以把Jeff Bezos在首富之位拉下馬,而Mackenzie卻在接下來的時間晉身世界富豪榜中並成為女首富。近日現正排在榜上第四名的Bill Gates,亦傳出即將與經歷了27個寒暑的妻子Melinda Gates離婚,這一次分身家卻比Jeff Bezos難計,因為Bill Gates的資產十分廣泛,包括持股Microsoft約20%,此外亦有自己的私人投資公司,以及眾多的房地產投資,資產淨值達到1,305億美元。

Bill Gates曾經是世界上最有錢的富豪,而且通常提起富豪都總是提到他,因為他曾連續當了13年的全球首富,不過自從他開始淡出Microsoft,同時也從首富中退了下來,主力與妻子經營共同成立的基金會Bill & Melinda Gates Foundation,Bill Gates曾與另一位知名的富豪股神巴菲特一起許下承諾,將自己一半的身家捐出作慈善用途,成為一時佳話。

Bill Gates在日本輕井澤的豪宅(網上圖片)

Bill Gates在日本輕井澤的豪宅可以輕易在Google Map上找到(圖片來源:Google Map)

由於Bill Gates有多項著名的物業,所以分身家的焦點,反而落在豪宅的處理之上。於坊間有幾棟物業最常討論,例如位於日本輕井澤的豪宅,成名的原因是被網民在Google上找到了,據說此別墅造價約80億日元以上,佔地超過6,500坪,遠看疑似用上了日本風格設計,或許Bill Gates特別喜歡接觸大自然,所以選址市郊。

Bill Gates位於西雅圖大宅向來都不是秘密,除了拍攝也常邀請朋友到來(圖片來源:Federico Marchetti的Twitter)

另一所物業是著名的6.6萬呎西雅圖大宅,在Netflix中有一輯關於Bill Gates的紀錄片《Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates》就在這所大宅中拍攝。這次離婚是由Melinda Gates提出,在提出之前的三個星期她亦在西雅圖以120萬元購入別墅,是否已早好遷出的準備?其實Melinda向來都爭取在婚姻中與Bill Gates達到平等,在事業上,她亦與Jeff Bezos的前妻Mackenzie Scott最近合夥成立投資基金。於2019年,她出版的著作《The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World》就有透露離婚的意向。

Bill Gates在美國南加州的豪宅被地產經紀商公開了,甚至置於網站封面(圖片來源:THE GUILTINAN GROUP)

Bill Gates在美國南加州的豪宅則是被地產經紀商公開,價值4,800萬美元的別墅位於南加州海灘旁,有著6間套房、戶外泳池、電影院及網球場等,由於照片已被公開,也令觀眾感受到得有多奢華。