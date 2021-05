母親節Best Pick｜禮物最後召集　精選妝品及珠寶讓媽媽美麗下去

(由上至下) Elsa Pretti® Diamonds By The Yard®系列18k玫瑰金鑽石及祖母綠吊墜項鏈 HK$42,600 Elsa Pretti® Diamonds By The Yard®系列18k玫瑰金鑽石項鏈 HK$98,000 Elsa Pretti® Diamonds By The Yard®系列18k玫瑰金鑽石吊墜項鏈 HK$22,800