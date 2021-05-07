母親節Best Pick｜禮物最後召集　精選妝品及珠寶讓媽媽美麗下去

當成為母親的一刻，整個世界都會圍著孩子而轉，然後毫不間斷的付上自己的時間和精神陪著他們長大，慢慢離開了自由自在的青春時光。雖然美貌不能抵抗時間的流逝，但只要有身邊的孩子和另一半好好寵愛和關心，媽媽們都一定能夠漂亮下去。今次特別精選一系列奢華妝品與高貴的珠寶首飾，都可以令她們在母親節重拾當初的美麗。

AMORE PACIFIC一向受成熟女士的歡迎，保養得宜的女星鍾楚紅也是它們的用家，相信它的精華療程套裝對媽媽來說是非常貼心的禮物。當中包括成分及濃度較一般精華高的Amopule，較細的分子更易被肌膚吸收，達到抗氧化效果。除了Amopule 外，套裝還細膚水、乳液、活膚精華、面霜及眼霜，讓媽媽得到全面的享受。

AMORE PACIFIC煥采活膚高效精華療程套裝 HK$3,800

即使工作再忙，無法抽空親自挑選禮物，今年DIOR推出的母親節妝品都可以於它們的官方網店訂購。當中的肌膚護理、香水至彩妝品都以花為主題， 而且購買100ml或以上的香水或50ml以上的玫瑰花蜜活養再生精華油都可以有免費鐫刻服務，把心意刻在樽上，成為獨一無二的禮物。

Rouge Dior 唇膏 - 珍藏版 HK$325 （*官方網店獨家發售）

除了要向自己的媽媽送上驚喜，成為了新手媽媽的好姐妹也要好好寵一下。Jo Malone最新推出的全新限量版英倫果醬系列，特意採用了英國當地的新鮮水果與莓果，經過食品工業常用的獨特蒸餾方式提煉而成，再直接注入香氛之中，帶出天然甜美的果香，味道清新，感覺活潑；系列分別有橘子果醬、大黃果醬、 玫瑰果凍、接骨木花露及黑莓子與月桂葉5種香氛，送給年輕的媽媽們一定能夠讓她們每日都擁有好心情；加上全新的包裝，成為了每個母親節的特別之選！

如果想讓媽媽每天都能夠戴著你的心意，珠寶首飾是不錯的選擇；Tiffany & Co.的Elsa Pretti® Diamonds By The Yard®系列以簡約的線條配上大小不一的鑽石，優雅大方之餘亦易於配襯日常打扮，相信不同風格的媽媽都會喜歡。

(由上至下) Elsa Pretti® Diamonds By The Yard®系列18k玫瑰金鑽石及祖母綠吊墜項鏈 HK$42,600 Elsa Pretti® Diamonds By The Yard®系列18k玫瑰金鑽石項鏈 HK$98,000 Elsa Pretti® Diamonds By The Yard®系列18k玫瑰金鑽石吊墜項鏈 HK$22,800

另一款來自Swarovski的Sparkling Dance系列一向都備受喜愛。以象徵幸運的四葉草作為設計，配上如櫻花般的懸浮粉紅色Swarovski水晶，這款鍍玫瑰金色飾鏈更能襯托出年輕媽媽的溫柔美。