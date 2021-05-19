【酒店】以色列千年古城中的奢華　莊嚴修道院改建成高級時尚酒店

以色列是文化歷史與宗教色彩非常濃厚的國家，每年有不少信徒會到首都聖城耶路撒冷（Jerusalem）朝聖；而另一個同曾為以色列首都的特拉維夫（Tel Tviv），亦是中東地區中具代表性的國際都會。即使在繁華發展之下，特拉維夫依然保留許多歷史建築；位於南部，曾為貿易港口的雅法（Jaffa），就有聖約瑟夫姊妹修道院和一座19世紀法軍醫院被改建一間充滿歷史氣息的奢華酒店，開幕短短兩年，已成為中東地區中最有名的酒店，只因當中的新舊建築風格、背後的濃厚文化和頂級的住宿服務，都為旅人帶來不一樣的體驗。

Jaffa Hotel由Starwood酒店集團主理（Jaffa Hotel）

由Starwood酒店集團主理的Jaffa Hotel，是集團下Luxury Collection Hotel之一，邀請到設計師John Pawson與Ramy Gill一起操刀，為古老修道院和法軍醫院注入簡約現代的活力。經過兩年的修建，Jaffa Hotel把屬於建築本身的歷史特色，包括修道院裡的穹頂、雕刻石柱，以及軍醫院的彩色玻璃窗、黑白花崗岩地磚等保留下來。

至於室內的裝修，設計師為空間增加了輕柔的色彩，感覺更開揚光猛，打破了醫院和修道院予人的嚴肅氣氛；特別於餐廳與酒吧中，加上充滿復古味的鮮艷家具，令餐廳與酒吧時尚摩登。

設計師為空間增加了輕柔的色彩，感覺更開揚光猛，打破了醫院和修道院予人的嚴肅氣氛。（Jaffa Hotel）

而這裡的房間分佈都是以花園和泳池為中心，在高層的套房中，更有舒適的露台可以欣賞美麗的雅法海港及特拉維夫市景觀。客房內的裝飾John Pawson選擇以暖色為主，加上簡約設計的傢俬、擺設及藝術品，打造出充滿現代感的空間，與建築本身經典而古老的氛圍成了獨一無二的風格。

如果你有機會到訪以色列，除了要到耶路撒冷走一趟，不妨也到同樣蘊藏千年文化歷史的雅法。入住過Jaffa Hotel之後，除了能夠體驗到高級享受外，更會明白到有一種奢華是建基於對歷史的尊重下所演化而成，而這也是令如此多旅人拜訪這間酒店的原因。