最極緻火車模型　15公里長世界之最　再破最長火車模型演奏紀錄

疫情期間生活上也受限，不知道各位有沒有藉此時間慢下來靜心做一些平日未有時間做、需要耐性的事？如果好像德國漢堡的微縮景觀展覽館（Miniatur Wunderland）善用時間，甚至可以破世界紀錄。

圖片來源：guinnessworldrecords

Miniatur Wunderland過去一年因為疫情而閉館，在此期間展覽館團隊原來埋首建設模型火車，並且在路軌旁邊放置有不同水位的水杯，然後於火車上安裝兩塊拍板，火車行走時碰到水杯就會發出聲音，原理很簡單，相信大家也曾玩過，只不過，今次在211米長的軌道放置了總計2,840杯水，竟然合共演奏了20首著名的古典音樂！最後成功打破健力士「最長火車模型演奏」的世界紀錄。

所演奏的曲目都是大家耳熟能詳的，由莫扎特到安東尼奧·韋華第，聽起來非常悅耳治癒。原來概念是來自團隊於上年聖誕節所製作的影片，不過當時的主角是聖誕老人敲出音樂，該影片的觀看數超過1億次，大大增加了團隊今次製作的信心。此外，作為微縮景觀展覽館，最吸引眼球的當然亦有火車所經過的逼真模型，猶如仙境一樣，有白晝、夜晚、郊外、城市等等，還隱約地望到世界各地名城的影子，恍如置身於「小小世界」般，可惜並不能坐上火車遊覽。

除了這一次的紀錄，原來Miniatur Wunderland亦擁有著另一項紀錄——全世界最大的火車模型。其路軌總長達15,715米，如果將它換算為真實的火車路軌，則達到1367.21公里。目前這個模型有9個地區，佔地約1,500平方米，為了建造這一項壯舉，花了近3,500萬歐元，但相比起金錢，團隊所花的心力才是不能估算的，總共用上超過92.3萬小時去製作是最震撼之處。