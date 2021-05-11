【建築】中國是玻璃橋大國？　國內現存有四千條　最長紀錄是…

近日中國一單新聞令人心驚膽跳，自從2016年張家界建好一條玻璃橋之後，中國各地亦紛紛建玻璃橋，吸引到大量遊客來練膽，亦是畏高症人士的惡夢。不過位於吉林的一道玻璃棧道近日卻因事故而導致玻璃掉落，傳出的片段中可見到一名男子為了保命緊緊抓緊扶手。

雲天渡（網上圖片）

張家界的大峽谷玻璃橋名為「雲天渡」，於2014年開始興建，2016年啟用，被列入世界上11座最壯觀的橋之一，據說啟用兩年間已經吸引了620萬名遊客前來。這座橋由以色列建築師Haim Dotan設計，竟然是以《道德經》為設計靈感，「大象無形」成為打造隱形橋的概念，再加上配上張家界名滿天下的美景，橋和大自然融爲一體，遊客在橋上步行亦有如於天際間漫遊，所以命名為雲天渡。

張家界（網上圖片）

玻璃橋已然成為中國的「特產」，據說現有4,000多道玻璃橋座落於不同的自然美景之間，至於最長的一條位於廣東黃川三峽風景區，全長526米已被列入世界上最長的玻璃底橋之世界紀錄。這一處是秦漢古道的盡頭，美景是廣東最大的瀑布群，由於依然未有被城市化文明踏足，所以保留了青山綠水的壯麗景色。

廣東黃川三峽風景區全長526米的世界上最長玻璃底橋（網上圖片）

除此之外，最近在葡萄牙北部亦有一座據稱是世界上最長的行人天橋，名為「516 Arouca」，全長516米，雖然不比上面那一條長，但因為兩者或者並非同一類別上，所以亦有可能是紀錄。這座橋建在阿魯卡地質公園內，橋的下方是名為Paiva的河流，相距175米。這裡是旅遊勝地，以峽谷及瀑布而聞名，在橋的建造方面由建築、能源、環境和可持續性各方專家操刀，由拉伸電纜支撐，行人道由127個互鎖的金屬籠子組成。