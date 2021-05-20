【達爾文拱門倒下】最困擾達爾文的不是人類起源　而是植物起源？

最近有一單熱話為「達爾文拱門」最終不敵自然侵蝕而倒下，可能未必有很多朋友知道達爾文拱門是甚麼，但達爾文（Charles Darwin）這個名號卻一定知曉，其著作《物種起源》當中提及的進化論，可真是小學生都會聽過。而達爾文拱門正是啟發出《物種起源》的一個歷史性地標，今天倒下是因為大自然的定律。

達爾文拱門（Darwin’s Arch）（圖片來源：National Geographic）

達爾文拱門（Darwin’s Arch）備受注意是因為達爾文於1831年展開的遠航中途經此處，並在其筆記中標註了這個地點，後來世人就以達爾文的名字來命名此處。達爾文拱門其實是一塊大型礁石海拱門，由於拱門狀的外型所以世人常將之與巴黎凱旋門相提並論。但真正賦予它意義的其實是在一公里外的達爾文島（Darwin Island），也就是達爾文在此見到稀有及獨有的生物之後啟發出《物種起源》的「進化島」，而達爾文拱門就恍如前往進化島的門口。

海鬣蜥、陸鬣蜥的祖先綠鬣蜥（圖片來源：Getty Images）

達爾文島位於加拉帕戈斯群島，它是世上首個世界遺產，不少生物是此處獨有的，同時是世界頂級潛水景點。海獅、火烈鳥、海龜、達爾文麻雀、象龜、海鬣蜥、陸鬣蜥、並至有唯一生活在赤道地區的企鵝等。

圖片來源：Getty Images

達爾文的《物種起源》一出顛覆了世人對生物的基本認知，不少人也以他的進化論與當時植入人心的神創論作比較，但其實達爾文並沒有明確否定過神創論，甚至他曾經也是讀神學的。達爾文的家族非常富裕，由祖父那一代開始就是醫生世家，不出所料地最初達爾文也是被父親送往最好的醫學院就讀，不過由於他竟然怕血，所以就讀不上了，後來其父索性讓他去讀神學，當不了醫生也可以當個神父，也是當時位高權重的職業。不過在讀書時期，達爾文就發現到自己對大自然和動物非常感興趣，而他整個大學生涯都是在收集甲蟲。不過老實說憑他家裡的富有程度，光是花零用錢就足以過上富裕的生活，也不必要去努力吧⋯⋯不過達爾文依然有一個夢想。

在乘上小獵犬號之前，達爾文最大的成就與興趣可謂是收集甲蟲（圖片來源：Getty Images）

於1831年，一艘名為「小獵犬號」的英國皇家海軍軍艦準備出航，目的是對南美洲進行考察，軍艦裝上了十門大炮，可見得是次的旅程不保證安全。當時達爾文只有22歲，憑著其人脈就被邀請隨行，愛好生物研究的達爾文當然感興趣，不過他的父親卻大不同意，認為他遊手好閒都算了，參與危險度還是未知之數的遠航簡直是不能接受。最終達爾文找上舅父一同去說服父親，並以博物學非常適合牧師，牧師需要見識世界等說辭，終於令父親同意此事。

網上圖片

於1835年小獵犬號進入加拉帕戈斯群島，也就將達爾文拱門標註下來了，登島之後，達爾文發現到島上的陸龜及雀鳥與南美洲見到的種類有細微差異，他收集了十多個雀鳥的樣本研究出主要特徵差異在於鳥喙部份，相信是因為在不同的環境與獵食對象之下演化出不同鳥喙形狀。這個研究記載於1839年出版的《小獵犬號航行之旅》之中。再到廿年之後的1859年，他將研究總結在「自然選擇」之下將有利於生存的條件遺傳下去，演化出適者生存的特徵。

《物種起源》（圖片來源：Getty Images）

到底人類是否由猴子進化而成的？至少世人普遍認為人禽是有別的，差異之處是在於精神層面，這個差異是否可以由進化得來？試想想，假如人類於今天終於可以「創造」出新物種，或者真正意義上的人工智能出現了，他們都並非由演化而來的，而是人化為神的創造物，但地球上依然存在著達爾文眼中的象龜、海鬣蜥，眾多由演化而來的物種，進化論與神創論是可以同時存在嗎？

其實在達爾文的晚年，人類起源不是唯一的難題。反而植物才是達爾文留給後世最大的煩惱。這個著名的「Abominable Mystery」來自於一封達爾文與他的植物學家朋友Dr. Joseph Hooker的書信，當中提及到在一億多年前的白堊紀「突然出現」了開花植物，在白堊紀之前的化石沒有發現到開花植物或過渡到開花植物的形式出現，而出現之時已經相當多樣化。這個問題困擾著達爾文直至過身，而且到今天也沒有人能解答得到，果然人類並不孤單，至少開花植物與人類的起源一樣神秘而解釋不了。