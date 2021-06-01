世界之最不讓杜拜專美　另一高建築國度俄羅斯將落成世界第二高樓

世界第一高的高樓是杜拜的哈利法塔，以828米高的姿態由2009年至今未能被打破，說到任性的建築杜拜無出其右，然而有另一個國度也是以高樓而聞名，而且即將一座緊隨哈利法塔其後的世界第二高樓，由蘇格蘭建築事務所Kettle Collective設計，俄羅斯聖彼得堡的拉赫塔中心 II（Lakhta Centre II）將會高達703米，打破本來俄羅斯最高的建築就在旁邊的拉赫塔中心之紀錄。

拉赫塔中心 II（圖片來源：Kettle Collective）

拉赫塔中心 II的高度固然之驚人，不過其外型亦是吸睛點，採用金屬支撐的螺旋玻璃設計極具有未來感，既美觀又實用，結構設計將減少強大風力的影響，而且減少建築物所需結構的尺寸。樹大招風，原來高樓也是，在旁邊的拉赫塔中心建築高度是463米，於2018年落成成為至今俄羅斯以及歐洲最高的建築之一，此外的特點是梭針形狀愈高愈扭曲，從底層到尖頂扭曲角度達90度，其設計亦是為了防風。

拉赫塔中心（圖片來源：RMJM）

這兩座高樓之外，俄羅斯的高塔也是聞名的，奧斯坦金諾電視塔（Ostankino Tower）是位於莫斯科的電視廣播塔，樓高540米，是世界高塔聯盟（World Federation of Great Towers）的一員，在1967年落成之後，一直保持世界最高塔之首名，直到1975年被加拿大國家電視塔以13米之差超越了，至今依然是世界第4高塔。除了高樓與高塔，俄羅斯就連大橋亦有排名，在一個名為俄羅斯島的地方，於2012年為了在海參崴舉行的亞太經濟合作組織首腦會議而興建了一座「俄羅斯島大橋」，以320米成為世界第二高橋，不過卻因為造價之高（超過10億美元）被詬病，而俄羅斯島只有5,000名居民。