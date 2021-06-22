【建築】夢幻般的空中島嶼　日本建築事務所構建深圳未來懸浮塔樓

總喜歡沉醉在電影的世界中，未來的世界，魔幻的精靈國度，總會見到飄浮在空中的島嶼或城市，這種讓人神往的建築終於可見呈視世人的眼前。由日本藤本壯介建築事務所Sou Fujimoto操刀，一座巨大浮塔的設計贏得深圳市前海灣區舉辦的地標性塔樓設計比賽。

圖片來源：Sou Fujimoto

這一座既是塔，又是塔的集合體的設計，加上瀑布從高處流下的情境真的很「魔幻」，塔高268米，由99個獨立的塔組成，連接著水平面，流水再由邊界流下。據藤本壯介建築事務所所說，這個設計象徵著多元化時代社會的未來。他們在設計時思考到「21世紀的塔樓」會是怎麼樣的？要像巴黎鐵塔一樣吸引眼球？最後決定以吊墜般的結構組成一組島嶼、未來的空中城市，甚至是懸浮在空中的噴泉。

圖片來源：Sou Fujimoto

這座塔主要由鋼材、碳纖維和混凝土建造，核心的平衡則以電纜張力系統保持。島上到底有著甚麼設施？觀景台、展覽空間、餐廳和咖啡廳等是基本設備，在設計圖上亦能見到不少綠化帶，相信一旦落實建築，將會成為本世紀最令人期待的塔樓之一。

深圳改革開放展覽館（圖片來源：Sou Fujimoto）

原來之前都已經有一個深圳地標性的建築出自藤本壯介建築事務所，具有透明立面的深圳改革開放展覽館呈現與周圍環境之間建立關係，建築將包含一個展覽區、教育空間和研究設施，以行人道連接起來，而行人道則穿過一個兩旁種滿樹木的大型展廳，目的是打造一個「盒子裡的花園」，為遊客提供一個郊外般的迷人的室內空間。