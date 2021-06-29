日本設計｜山梨縣豪華露營區開幕　設備完善配醉人環境合情侶親朋

如果喜歡親親大自然，或花一天與幾個朋友聚在一起的時光，露營會是一個不錯的活動。最近位於山梨縣都留市開放一個豪華露營設施「THE FOREST」，可以在原始荒野中享受大自然獨有的活動，還不需要你去做荒山野人，就可以體驗豪華的山系態度。

圖片來源：Yamanashi Glamping

豪華露營Glamping是由「Glamorous」和「Camping」組成，露營的進化版，起源於很久以前歐洲有錢人習慣進入森林打獵並住上一兩晚，從而衍生出豪華露營這項活動。在山梨縣的「THE FOREST」於7月起開通，想參與就要先預約，位置距離市中心僅80分鐘，剛剛好是不遠又不近，可以自駕到來的地方。

圖片來源：Yamanashi Glamping

作為山梨縣首個大型露營設施開放，這裡本來鮮有人煙，自然美景未受破壞，參與者可以在河邊玩耍感受大自然，玩到餓了享受豐富的山梨特產美食如甲州葡萄酒牛肉。帳篷的室內設計別具匠心，園區內有7個大型豪華圓頂帳篷，每一個都有不同的主題概念，而且窩心體貼地安裝了空調。除了帳篷之外營地亦有24小時開放的主建築，那裡可以沖熱水涼。但既然溫泉近水樓台，只需步行2分鐘的距離，便可享用「THE FOREST」附送的免費門票，擺脫戶外活動帶來的疲勞。

圖片來源：Yamanashi Glamping

與一般的露營區不同的是，「THE FOREST」設備完善，有著各式各樣的活動，不會怕悶，小朋友可以在公園裡參與製作傳統火炬、砍柴、收集昆蟲等等。至於大人們，亦有透明圓頂酒吧可以在星空中邊觀星，邊把酒，享受放鬆的時刻。若果在忙裡偷閒的時間裡，依然需要臨時處理緊急的工作，別怕，在主建築裡有咖啡廳，品嚐愜意的咖啡時刻，利用場所內免費使用的Wi-Fi來工作。