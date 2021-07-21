紐約市出現飄浮公園？英國設計鬼才Thomas Heatherwick破格之作

提到英國設計師Thomas Heatherwick，他為倫敦奧運設計的聖火炬、上海世博的種子聖殿、新加坡建築地標南洋理工大學，都是為人認識之作；他亦曾於2011年為金鐘太古廣場進行翻新設計，為商場注入與眾不同的美學。有到訪過以上建築的人，相信都會被他簡約而具幾何立體感的線條所吸引，同時感受到他銳意突破常規的個性。在今年春天，這位設計鬼才繼續挑戰界限， 在繁忙熱鬧的紐約市海港上建立一座飄浮公園——「Little Island」，為熙來攘往的城市生活，帶來一片交融文化藝術與悠閒時光的綠洲。

圖片來源：Michael Grimm

位於紐約曼哈頓西面的哈德遜灣（Hudson River Park），「Little Island」的原址是一座舊碼頭，在Thomas Heatherwick與負責植栽景觀設計的MNLA、著名工程團隊 Arup的合作下，改建成為浮於海上的公園。

圖片來源：Michael Grimm

這個設計項目早於2014 年公佈，在改建的同時要考慮到使用者的體驗與水底生物的棲息空間，前後花了不少時間籌備，到今年才落成。整個飄浮公園有280個結構樁柱，支撐著132座高低不一的綠色盆柱，遠看就如一幅充滿生命力的巨型盆境，非常雅緻。

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當中所用到的結構樁柱，是Thomas Heatherwick與工程公司Arup合作設計，是可從水中支撐起水面建築的混凝土樁，靈感其實來自於舊碼頭中的木樁，可以為海洋生物提供居所。而公園中的植物，則由MNLA共同創辦人Signe Nielsen操刀，親自挑選400多種適合紐約氣候的花草樹木，隨四季變更，大家會看到不同景色，令這個綠洲有著自己的生態。

圖片來源：Michael Grimm

在佔地約2.4英畝的「Little Island」上，有著散步徑、圓形劇場The Amph、小舞台The Glade，在不同日子中會有各類表演，在中央廣場The Play Gorund更有餐飲小檔，讓市民、藝術家和表演者都可以有屬於自己的空間，享受悠閒時光。

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