倫敦市政廳遷址列入十大瀕危名單　環保設計名不符實增加政府負擔

建築設計看似複雜高深，但試想想當我們去旅遊時隨街拍攝，映入相機的往往都是建築物佔大多數，最懂得欣賞建築的往往都是公眾，用得最多的也是我們。一個又一個文明的興衰，留得住的大多都是建築，可惜的是，建築的命運亦敵不過時間的洗禮。英國有一個名為C20的協會，自從1979年開始為了保護英國當代優秀建築而成立，為免一些具歷史價值或特色的建築不會消失於人們眼前，協會每兩年都會發表一個十大瀕危建築名單，今年發表的名單當中排行第二的，竟然是倫敦市長使用的倫敦市政廳。

倫敦市政廳（圖片來源：Foster + Partners）

能夠位列名單之中必然是有價值的建築。倫敦市政廳由Foster + Partners設計，不單只造型獨特，球形的建築比比皆是，但如同這個變形傾斜的就足以成為注目的地標。然而這座市政廳本來最大的特色是成為一座綠色環保建築，球形的設計可以比起同體積的立方體減少大約4分1的表面積，夏天減少吸熱，冬天保存熱能，實現了冬暖夏涼的效果。早在2007年建築已全面裝上太陽能板，只會在人們經過時才會亮燈，亦都採用了水冷系統、自然通風等等節能設計，在建造時大量使用了回收物料。本來引人入勝的綠色建築，為何會讓市政府放棄呢？

原來市政廳雖然在設計上考慮了節能環保，不過實際耗能卻增加了預計的50%，因為已經是有歷史的建築，亦開始面臨大量的維修費，所以最後水電費、運行費用以及維修費加起來高達數百萬，而且它本來屬於私人業主，近年卻沒有因應疫情的影響而減租，甚至加租令政府增加負擔。雖然它在市民心目中亦是一件有歷史有回憶的美麗建築，不過政府卻不希望花錢在這些不必要的成本之上，不如將有限資源用在恢復疫情之上。C20協會因為遷址而對建築感到擔憂，正在呼籲將它列入二級受保護建築，不過卻得到駁回，除非面臨清拆才會考慮此提案。

The Crystal（圖片來源：WilkinsonEyre）

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市政廳的租約即將在今年12月到期，到時新址將會遷往由WilkinsonEyre建築事務所設計的水晶宮The Crystal，原先的主人是西門子公司，於2016年之後就歸政府所有，所以新址不但免卻了高昂的租金，而且在設計上亦都考慮到可持續發展理念，遷址這個舉動預計在十年內可以為政府節省1.26億英鎊。而且水晶宮位處的地段也是倫敦在未來20年大力活化的地區，打算興建一個新的商業區及旅遊區，從中供應2萬多個新住宅以及6萬個就業機會。