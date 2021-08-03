紐約大師操刀吸睛地標Vessel接連發生自殺案有機會永久關閉

位於紐約曼哈頓的一座地標性建築Vessel，由英國鬼才設計師Thomas Heatherwick領軍的Heatherwick Studio設計，本應是外型獨特的吸睛之作，可惜的是自2019年開幕以來接連四單自殺事件發生，使得Vessel不得不考慮永久關閉。

圖片來源：Heatherwick Studio

Vessel樓高16層，約150英尺，外觀看來活像是一個巨大蜂巢，科幻感濃厚，由154條梯道交織而成，總共有80個觀景台，無論在底部仰望，高空俯瞰，那怕是360度全方位去欣賞都有著懾人的景觀。

圖片來源：Heatherwick Studio

可惜的是，開幕一年間，就已經有三單從建築高空墮下的自殺事件發生，令到當地民眾關注Vessel的安全性問題，有傳言說是因為建築結構縱橫交錯，猶如巨型的蜂巢可能會引伸出眩暈感。另外由大量梯道構成缺乏平台，置身每一個位置都容易接觸到空中，甚至會讓人產生跳下去的心理衝動。

圖片來源：Heatherwick Studio

有見及此，於今年1月Vessel關閉了並重新審視，直到5月再開放推行新措施：要求遊客至少與一名同伴一起進入，本來免費入場改為每張票10美元，張貼勸阻自殺及提供幫助的標示，門票的收入用來加強保安人手和對於預防自殺的培訓。

圖片來源：Heatherwick Studio

然而天不從人願，於7月29日再有一名14歲男孩於現場自殺身亡，四單自殺案的死者皆是25歲以下的青少年，更為受到社區的關注，由於之前暫時關閉時建築受到當地社區委員會和自殺預防研究人員要求要將欄柵等障礙物加高，但顯然最後沒有這樣做。Heatherwick Studio就指出已經有一些提高安全性的想法，可是需要進一步進行嚴格的測試，而且覺得工程和安裝方面的可行性還是未知之數。

圖片來源：Heatherwick Studio

Vessel光是設計費就斥資1.5億，本應是區域中特別具有價值的地標性建築，開發商甚至為Vessel改了另一個名字「Social Climber」，希望這座社交階梯可以連接遊人和民眾，一邊觀光一邊認識新的朋友，可惜除了自殺案的關係，新冠肺炎的影響亦令到建築的租戶離開，人流和使用率大減，本來已經空間感強的建築更慢慢變成空置，看來最初如何美好的想法最後都不敵意外。