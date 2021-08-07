2026米蘭冬奧打造環保木建築奧運村　自給自足完賽後變經濟房屋

觀看奧運賽事成為每天日常，奧運相關的周邊新聞亦都變成了閒談題材，隨著今屆賽事慢慢接近尾聲再展望將來，最近關於2026年冬季奧運會的選手村設計亦都釋出了。

圖片來源：Skidmore Owings & Merrill

2026年冬季奧運會將會在意大利米蘭舉行，建築設計團隊Skidmore Owings & Merrill（SOM）經過競選被選中為奧運村進行設計工作，要設計一個對環境影響最小的大型木材奧運村，環保已經成為基本要求在奧運一直延伸出去。設計團隊暫時建議改造兩座歷史建築和建造六座木建築來容納運動員，冬奧之後用完將會變成學生使用的經濟房屋，大型木建築的靈感會從歷史悠久的米蘭建築中取經，同時利用現代材料如低碳外牆。

圖片來源：Skidmore Owings & Merrill

這一次不只是想要打造一條奧運專用的選手村，卻是一個具有各種綠色證書的可持續城市社區，住屋之外的公共空間包括了商店、酒吧、餐館和咖啡室，並且會舉辦農貿市場和社區活動，在環保、健康和包容性原則下建造一個充滿活力、自給自足的社區。

圖片來源：Skidmore Owings & Merrill

在今天設計5年之後的建築，相信要具備一定的前瞻性。奧運村化身為一個城市實驗室，設計提案中包含了用於城市農業的循環雨水系統、太陽能電池板和屋頂花園等等，奧運村可以自行生產所需能源的30%。目標在2025年夏天完工，可以趕在2026年2月舉行冬奧，舉行的地點位於米蘭市255英里外多洛米蒂山脈（Dolomites）的城市Cortina d'Ampezzo，這裡曾經於1944年原定主辦冬奧，卻因為二次世界大戰而取消，之後在1956年再主辦。此外這裡向來都是滑雪勝地，相信在2026年疫情將會減退，到時有機會的話一定要到場觀看奧運同時度過一個冬日假期。