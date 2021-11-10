Richard Branson英國瘋狂企業家的賭命人生：買不到機票就買飛機

誰能想到，這位誕生於 1950 年炎炎夏日的他，在2021年邁入七十大壽的Richard Branson，居然會成為太空史上首位登上太空的老百姓，雖然受到對手亞馬遜總裁 Jeff Bezos的嚴重指控，對於Richard Branson是否真的符合所謂的太空地球交界頗有爭議，但對於大舉動員的Richard Branson來說，Who Cares呢。如今攸關太空的新聞焦點在他身上，我想就夠了，至於對於這位來自英國的商業巨頭，想必很多人除了那身懷鉅款的家業外，其他一無所知，現在編輯就帶著各位來認識認識，這位化朽為神奇的英國爵士，Richard Branson。

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閱讀障礙的輟學生

Richard Branson曾被評鑑為最為之瘋狂的企業家，以不按牌理出牌的維珍集團（Virgin Group）旗下掌控數百家公司，維珍集團觸手可及的產業可說多得叫人眼花撩亂。這位堪稱白手起家的白髮老翁，擁有破百億的跨國公司更是呼風喚雨。但其實在中學的Richard Branson卻因為閱讀障礙而中途輟學，更因此飽受校園欺凌，此段經歷也成為他一段不願提起的回憶。

以小搏大的賭命天性

70年代，Richard Branso公司的起源來自好友家的地下室，天生叛骨的他發行了一本攸關任何腥羶色內容的學生雜誌。裏頭不乏種族意識、政治話題及性愛圖集，不擅入流的紙本卻意外地銷售長紅。公司日漸成長的過程中，Richard Branson甚至利用美女引誘同事做白工。因緣際會下，成立了維珍唱片（Virgin Records）後，他甚至簽下了當時各界聞風喪膽﹑爭議其大的性手槍地下樂團（Sex Pistols）。卻因如此，膽大包天的Richard Branson在80年代初期，正式將維珍唱片引入國際發揚光大，成為全球都難以忽視的強大對手。

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因為買不到機票就跑去買飛機

走到那渾身話題性十足的Richard Branson ，手握全球五大唱片之一的他並不滿足現狀，風頭一轉便將苗頭指向了航空業。緣由還是因為自己搶不到機票所致，自尊心高尚的他當然無法忍受，於是買下一架波音747客機，這便是各位熟知的維珍大西洋航空（Virgin Atlantic Airways）的元始。為對抗最大敵人英國航空（British Airways），Richard Branson可說奇招盡出無所不用其極。除了大玩Cosplay親自上陣服務VIP顧客，打出了超低票價策略外，更提供了各家航空不敢造次的戰爭救援服務，例如：前往伊拉克救援英國同胞，更讓維珍大西洋航空達到史無前例的高峰。

爭議及官司代表人物

跨足了音樂，交通及電訊的巨頭Richard Branson，細述人生經歷可說有風有雨，口袋滿郎的他生平中也經歷數件頗具爭議的大事件，除了各位想像的逃稅基本課題外，尚有因為販售海洋公園惹出的動物保育話題。近年強打太空旅行的計劃，實際上也因為多次延遲而造成信用不良的前科紀錄，甚至在試飛過程中造成的不少意外死傷。而大敵Elon Musk及貝索斯主打火箭上外太空，Richard Branson卻使用類似飛機的飛航器作為主打，頗有偷起步的嫌疑及爭議性。

以上所述，在接下來的事件相較可說小巫見大巫了。幾年前，Richard Branson捲入了性愛醜聞風波，正式將爭議人物的他推向高峰。除了有性侵指控外，他更與邪教組職NXIVM有著不可劃分的關係，而這組織曾有被多次控告圈養性奴的紀錄，而跟Richard Branson密不可分的維珍集團也因此形象大破。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：集天才與瘋狂的超級富豪！關於理查·布蘭你必須知道的三件事】