隈研吾為《魔女宅急便》作者設計文學館成為小朋友魔法發源地

東京奧運主場館新國立競場操刀建築設計師技場的隈研吾再有新作。隈研吾近年向來多產，除了諸多的建築企劃還有聯乘作品，但是次的新作在外觀上與大師向來的「負建築」風格有所不同，而且設計別具童心，實在值得留意。

圖片來源：隈研吾建築事務所

事關是次的項目是與日本動畫大師宮崎駿的作品息息相關，還記得1989年推出的作品《魔女宅急便》，其實是改編自國際安徒生大獎獲獎作家角野榮子的小說，不過很多人接觸作品都是以宮崎駿動畫入手。本來《魔女宅急便》的讀者受眾群是以年輕女性為主，而且也是兒童文學，不過看過作品的朋友，都或會覺得故事非常成熟，短短一個十多歲的魔女出城謀生的故事，卻恰如我們面對愛情、職場甚至人生的寫照，故事看到中間難免有一刻心情為之一沉。幸好最後還是不忘初心，讓故事回歸到小朋友應有的赤子之心。

角野榮子創作過200本以上的兒童文學作品，於2018年榮獲國際安徒生大獎，是日本五位獲得此殊榮的兒童文學作家之一。有見及此，江戶川區特別為角野榮子興建一座「角野榮子兒童文學館」，並邀請到隈研吾的團隊操刀。

圖片來源：隈研吾建築事務所

見過隈研吾的作品，都會知道他擅長木建築，也是日本建築常有的韻味，不過這一次位於東京江戶區的兒童文學館卻不見此影子，而是採用仿似花朵的白色屋頂造型，遠看是典雅又別具外國風情的白色建築，內裝則是草莓般的粉紅色，而且由於建在山頂之上，又更加有童話世界的味道。現年85歲的角野榮子曾經在2018年得獎時說過，她認為每個人都有「魔法」，只要抱有好奇心和想像力，就會發揮出動人的力量。

圖片來源：隈研吾建築事務所

文學館除了閱讀區之外，亦重現了《魔女宅急便》的背景城市Koriko小鎮，以光影投射形式表現出來，畢竟《魔女宅急便》是角野榮子其中一部最影響人心的作品。已經是大人的我們會覺得作品中具有魔力，少女尋覓人生路向的過程也是我們所渴望或經歷過的，但無疑現今世代的小朋友要得到想到的事物比前人容易，他們很習慣接受新事物，可能因此而失卻了尋覓的過程。角野榮子亦希望小朋友能夠在文學館享受閱讀的樂趣以及體會文字的魔力，她亦曾說過找到自己喜愛的事物並慢慢培養感情，這個關係就會成為自己的專屬魔法。看來文學館可能會成為喜歡文學的小朋友的魔法發源地，大朋友亦然。文學館預計在2023年7月開幕。