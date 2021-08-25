500年前社會房屋年租金只需1歐元　從不漲價入住條件簡單而有難度

住屋問題於今天困擾著不少人，但你有沒有想過，早在500年前已經有社會房屋出現，即是以廉價的租金為市民提供住屋，竟然直到500年後的今天依然存在，更令人驚訝的是每年的租金僅僅是一荷蘭盾，而且500年來沒有漲過價，換算成今天的歐元僅為0.88。這種良心社區正是德國巴伐利亞州奧格斯堡著名的Fuggerei社區，適逢今年正值500周年，我們就來看看它是如何出現的。

圖片來源：fugger.de

Fuggerei不單單是一個屋苑，而是一整個社區，建立的初衷是為低收入人士提供住屋，是世界上首個公共住宅。這裡源自於被認為是現代歷史上最富有的人之一的Jakob Fugger，他是一名德國商人、採礦企業家和銀行家，後來有當過牧師。他出生於奧格斯堡，最初做布料貿易生意，後來涉足房地產和銀行業，無疑是當地最富有的人與家族，也得到了「The Rich」的稱號。

圖片來源：fugger.de

500年前甚至連世界地圖都未完整，剛剛才發現非洲大陸最南端的的好望角，西班牙探險隊才剛踏足哥倫比亞。當時富可敵國的Jakob Fugger，就曾為梵蒂岡鑄幣，也為神聖羅馬帝國提供過資金，據說他留下了七噸黃金予後人。更讓人尊敬的是他並非守財奴，反而用豐厚的資金回報社會。於1514年開始他就在奧格斯堡開始了Fuggerei的計劃，成立信託基金「Fugger Foundations」營運，社區於1521年正式落成，距今剛好500年。

圖片來源：Wiki

想入住的人當然不少，大約要在等候名單上等待四年，而且入住者要成為天主教徒，每日參與三次禱告，本身在奧格斯堡住上兩年以上而且沒有債務，能夠入圍的人大多都是年長及貧窮人士。在義務上，居民要擔任一些適合自己的職務，例如守夜人、園丁等，此外每日晚上10時還有宵禁。房屋方面，每個單位約為500至700尺，均配備了廚房、客廳和房間，甚至有閣樓和花園。

圖片來源：Wiki

雖然有信託基金支援，不過作為一個歷史悠久的社區亦對於遊客相當有吸引力，每年大概有20萬遊客到訪，入場門票為4歐元，足足是一年租金的4倍。景點方面有關於Jakob Fugger的歷史博物館、二戰的防空洞等，原來Fuggerei在二戰期間曾經嚴重損毀，不過現已修復。此外每個單位外牆都有植物密布，也是一大特色。

圖片來源：MVRDV

今年是Fuggerei的500周年，Fugger Foundations特意邀請到著名設計工作室MVRDV操刀一個展覽館。 8.5米長懸臂彎曲外觀的展館吸引眼球，預計在明年5月開幕並向公眾開放。周年慶還會舉行一系列的講座，主題關於建築、科學、政治、文化和宗教，並將會請來這些界別的領袖級人物來參與。主辦方表示Jakob Fugger的想法適合所有人，也不分國界，邀請全世界來加入這個周年紀念日，並分享意見。