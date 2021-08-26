三個中國絕美書屋：最令人期待的雲洞、山城鍾書閣與湖邊天書

雖然現今閱讀的方式不限於手拿著實體書本，但有種「書卷味」還是傳統的好。所以三不五時，相信大家也會逛逛書店或圖書館，今回就來看看位於中國設計得非常吸引眼球的三個作品。

雲洞圖書館（圖片來源：MAD）

雲洞圖書館

首先要介紹的就有被《The Times》形容為「2021年最期待建築」之一的位於海南的雲洞圖書館。雲洞圖書館又是一個別具未來感的設計，由著名建築事務所MAD操刀，除了作為圖書館亦有咖啡室、空中花園、公共空間等，是一個舉行人文活動、休憩打卡的好地方。

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雲洞圖書館的意念原來是當地推動一個名為「海口・海邊的驛站」的項目中的一環。這個項目旨在結合建築、藝術、休閑、娛樂等元素，希望做到自然與人共生的效果。圖書館位於海口灣的世紀公園，設計概念想以建築上的洞穴來眺望大海，由於採用全白色的設計，所以得其名為「雲洞」。

現代建築當然不只得外觀吸睛，雲洞的功能性上，為了適應海南地區的高溫氣候，所以在向陽的部分特意延伸出屋簷，其陰影有助降溫。全建築在內外都有優美的流線輪廓，全由混凝土打造而成，有著完美的整體性，亦賦予流雲般的美態。

重慶鍾書閣（圖片來源：X+Living）

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重慶鍾書閣

早在2019年，位於重慶就有一家文青必到的壯麗書店「鍾書閣」落成，由X+Living操刀的鍾書閣以山脈為結構，呼應重慶這個山城，每個書房猶如山洞，本來藏書量已經夠大，再加上巧妙地用鏡面營造出恍如無限延伸的空間，乍看之下既有如哈利波特的魔法世界，亦像奇異博士般玩弄空間。溫暖的燈光加上木材的應用令客人感覺舒適，喜歡打書釘的朋友可以遊走於寬闊的樓梯及步道之間，享受閱讀的樂趣。

興隆湖中信書店（圖片來源：MUDA-Architects）

興隆湖中信書店

剛介紹過有海邊的雲朵、山脈包圍的書城，接下來就有寧靜湖泊旁的獨立書屋。位於成都興隆湖東岸，這座建築最大的特色是弧形屋頂，不難看出是呼應出湖面的曲線，又或者是翻起的波浪，操刀的MUDA-Architects原來以「從天而降的一本書」為概念，外觀線條簡約，以最大程度融入自然環境。

興隆湖中信書店雖然面積並不大，約有12×39米，不過除了擺放書籍之外，書店更著重於營造舒適的閱讀及休息空間，落地玻璃可以飽覽湖景，自然環境近在咫尺，設計團隊希望營造出一種感覺：書店如像不小心掉落到人間的一本天書，走入天書的人藉由平靜的內心去完成自我閱讀、發現的過程。