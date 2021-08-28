風能世紀啟動　最新風力發電系統高如巴黎鐵塔如何做到4倍產能？

人類文明發達有賴於能源，試想想如果這一刻我們失去了能源，基本上生活以及社會都會馬上被癱瘓。然而，暫時我們還是依賴著化石能源這種不環保的方案，如果文明換來的是對地球的損害，終有一日也會自取滅亡。於是環保能源的取代方案逐漸研發起來，例如挪威的Wind Catching Systems，正在開發一種漂浮式海上風力發電系統，可以為80,000戶家庭提供可再生能源，而且價格與傳統化石燃料相當，預料在3年內啟用。

Windcatcher的體積示意圖（圖片來源：Wind Catching Systems）

這個系統名為Windcatcher，是由100多個垂直堆疊的風車渦輪機組合而成，排列在一個300米高的框架內，遠看之下會非常壯觀。整個系統的大小與巴黎鐵塔相當，預計可以生產的能源的成本，會比起現在使用的渦輪機少一半，用較小的風車可以提高產量，成本效益之高，可以使運營商在沒有補貼的情況下與現有能源業界競爭。

（圖片來源：Wind Catching Systems）

在原理上，根據Wind Catching Systems所說現有的渦輪機使用的風車葉片每片長達115米，在每秒11米的風速下可以達到最大效能。然而Windcatcher只使用15米長的葉片，每分鐘可以有更多的旋轉，並使用到每秒18 米的風速所帶來的效能，從而產生多達3至4倍的能量。而且他們還說，只要其中一個渦輪機產生湍流就可以被周圍的渦輪機利用，達到協同作用，換句話說，十個渦輪機一起產生的能源將超過十個單獨渦輪機的總和，一台Windcatcher以半潛式船體為基礎，風帆一樣的鋼架安裝在上面可以隨風轉動，鋼架內117個渦輪機足以為80,000個家庭供電，而且所佔用的面積比起傳統減少80%。

（圖片來源：Wind Catching Systems）

另外在安裝以及維修的成本上面，Windcatcher亦都有著更大的方便性與優勢。因為組裝的特性，所以可以在岸上安裝，而不需要如傳統的風力渦輪機要在海上進行安裝。在使用壽命方面，傳統的只有20年，而這一種則可以多達50年，如果中途有些渦輪機壞掉，還可以單獨更換。這些種種都大大地減低成本，所以能夠有效降低再生能源的價格。根據報告，上年是全球風能行業歷史上最好的一年，比起前年大大增加了53%產能，為了實現零排放目標，風能發電可能已經是大勢所趨，況且地球最不缺乏的就是海洋吧。