最宜居城市哥本哈根｜世界上最清潔垃圾發電廠吸睛外觀設有滑雪坡

不知不覺間今年聽到很多關於環保以及氣候改變的消息，今年11月亦都是聯合國氣候高峰會舉行的時刻，聯合國秘書長Antonio Guterres之早說過今年將會是全球對抗氣候改變的成敗一年，可見得環保的逼切性。世界各國都正在嚴謹地實行各種環保措施，在此其中能源消耗較為棘手，沒有能源人類幾乎生活不能，可真是人類文明存亡的一把雙面刃。素有環保城市、最佳氣候城市之稱的丹麥哥本哈根，早年就建設了一座世界上最清潔的垃圾發電廠，外觀還很吸引。

圖片來源：BIG

CopenHill是一座能夠將440,000噸廢物轉化為清潔能源的發電廠，由設計工作室BIG著手設計，除了是一座發電廠之外，還更是一座公共設施，因為它的頂部是一個人工滑雪坡，它的外牆可以攀爬，成為世界上最高的人造攀岩牆，同時發電廠本身亦都是哥本哈根最大的建築。

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CopenHill由2013年開始設計，現已啟用，它長200米、闊70米，高124米，佔地4.1萬平方米，以它的傲人高度在屋頂可以飽覽整個哥本哈根，所以它的設計本身就已經是一個觀景熱點，市民和遊客可以在此遊玩。它所產生的能量可以為哥本哈根99%的建築物供電，或者每年為15萬戶家庭提供電力，近乎完全取代化石燃料，有望為哥本哈根在2025年之前達到世上首個碳中和城市。然而，焚燒垃圾亦都會有碳排放，雖然比起化石燃料少得多，暫時的設計是將排出的二氧化碳吸收並儲存，之後有甚麼用途再從長計議。

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二氧化碳的二次使用，在坊間早有研究，有人曾將它用來製成墨水，國際能源署曾推出一份報告介紹二氧化碳的商業價值，二氧化碳的衍生產品包括有燃料、化工產品、礦物建築材料、廢物建築材料，以及最原始的用法，促進植物生長等等。所以CopenHill儲存到的二氧化碳一定能夠物盡其用更可以賺錢。

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設計工作室BIG在介紹CopenHill這個項目時提及到「享樂主義可持續性」，指出可持續發展的城市不單止對環境更好，亦可以讓市民的生活更加愉快。在CopenHill上加入滑雪場和攀岩牆絕對是貫徹之道。除此之外，還設有花園、屋頂酒吧、健身區、跑道等等，屋頂綠化可以為城市中的鳥類、蜜蜂創造一個生活的空間，亦可吸熱和淨化空氣。CopenHill內部有10層行政空間和教育中心，在此可以舉行研討會。設計上本來還打算在煙囪加入一個藝術裝置，每向大氣釋放250公斤二氧化碳煙囪就會釋放出一圈水蒸汽，可真是幽默非常，不過暫時資金還未許可，將來有望實現。