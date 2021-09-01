最懶惰國家│法國人享樂至上　何解經濟依然成長？

早前談及過北歐五國中的挪威與丹麥，同樣每年被聯合國評為最幸福國家之一，透過政府所推行的政策，成功令該國人民有著良好的互助精神。今回跳出北歐國家一點點，來到富有歷史的法國，談談當地的政策，何解讓人覺得最懶的國家，在歐洲是四大經濟之一，依然具有相當高的生產力與政治地位。

19世紀建成的巴黎鐵塔是法國的著名文化象徵，亦為世界上遊覽人數最多的付費名勝。（圖片來源：getty）

法國人總會覺得是不羈、浪漫、自豪、懶惰、充滿藝術氣息與時尚感等特質，而且法國人對生活的態度，也是有著一大獨有的哲學理念，不論是時裝品味、藝術的審美、還是對美食的執着，都會發現他們將時間的概念放到最後。有網媒進行計算法國人每年有近150天不用上班，首先每年法定假日為11天（香港每年有12天），政府規定員工在企業工作滿1個月後，就每月的帶薪假期約為2.5天（香港是工作滿12個月後，最少7天帶薪假），加上雙休日與十多日公共假期，讓法國人接近每年有150天不用上班。另外法國每周工時為35小時 （跟據瑞銀集團2018年《價格與收入》研究報告顯示，香港平均每周工作時間高達52小時），超過這個工作時限，就可算作加班或申請補休。正是因為此2項工作制度，讓世界各地也笑稱法國是全球最懶惰國家。

不過從經濟的角度來看的話，法國GDP是全球第7大經濟體系，並擁有全球第2大專屬經濟區。若以家庭總財富作計算，該國是歐洲最富有的國家，同時位列全球第四，更被《福布斯》雜誌列為2020年退休宜居國的名單中。法國經濟充滿強烈的國家資本主義色彩，在鐵路、電力、保險、金融、國防企業、航空和電信等領域，政府也是握有主要控制權。同時間基於擁有著肥沃的田土、先進的技術以及歐盟補貼，直令法國成為歐洲領先的農業生產國，生產量占有歐洲總數的20%，亦成為世界第三大農產品出口國，而主要的出口品包括鵝肝、乳製品與小麥。另外法國生產的香檳酒和波爾多葡萄酒也是世界聞名。在工業與方面也具有領先地位，核電設備能力、民用航空技術和石油工業技術僅次於美國，居世界第二位，國內許多軍備更是外銷至世界各地。

世界各地的葡萄酒產區中，就以法國的最為著名，更擁有葡萄酒王國的美譽。法國葡萄酒在葡萄品種、地形氣候、土壤、產業鏈、葡萄園管理和釀酒技術也有領先地位，（圖片來源：getty）

自13世紀開始，法國就是世界文化中心，因其深厚的傳統文化而聞名於世。不論是文學、近代哲學、古典音樂或是電影，也是影響著整個歐美地區。法國人深明審美與品味的價值觀，不能用金錢購買與量化，所以懂得欣賞與珍惜，令大量古典建築在保育與重建過程，也保留原有面貌。

法國政府體認藝術的價值，認為藝術文化教育可培養一個人的自主性，是人類的基石，將藝術與文化視為共同財。 駐法國代表處教育組

另外藝術非富人的附屬品，法國人認為學生、教師或是會計師也可擁有收藏權利，各大藝術館或是博物館，只要出示學生證也可享有折扣甚至免費，從少就學習欣賞藝術文化。另外屬於工業部分的時尚奢侈品生產廠，就有Hermès、Chanel、Louis Vuitton、Saint Laurent 、Dior與L'Oréal等品牌。有著每年2次的巴黎時裝周加持，加上有著大量歷史建築與藝術文化，使法國於2015至2018年也是世界上最受歡迎的旅遊勝地。LVMH集團近十年的收購行動，包括LOEWE、Céline也與Givenchy等等，也看得出其跨國性的時裝影響力。

你或會覺得法國經濟根本是靠「食老本」，所以才讓國民如此休閒，不過在重工業、當地教育水平、農業發展或是奢侈品名氣，都是懂得保育與欣賞，才有今天的成就。說法國人是最懶惰，還是最懂得享受生活，可能真的是觀點與角度。