電商天才計劃在美國沙漠打造最具可持續性城市由名師操刀設計

在過去與大家分享了許多可持續性建築，由於全球疫情的爆發，現在構思的新建築紛紛加入自給自足、可持續性元素，一棟大廈或已構成一個社區，最近著名丹麥建築工作室BIG發布了一個概念，將美國一片沙漠規劃成為世界上最具可持續性的城市，可真是天馬行空卻又令人期待。

圖片來源：cityoftelosa.com

這個意念是來自一位名為Marc Lore的企業家，他是誰？Walmart大家聽過了吧！他就是Walmart的前電子商務首席執行官，他在2016年以33億美元將他的初創網站Jet.com賣給了Walmart這家超市巨頭，被《華爾街日報》譽為「最佳電商推銷員」。他曾創辦過三家電商公司包括The Pit、Quidsi、Jet.com，在Walmart之前他在2010年就讓Amazon為他埋單。Walmart之所以要以天價收購Jet.com，除了是要對抗業界巨頭Amazon，亦是為了留下Marc Lore，因為收購條款加入了要他在Walmart就任5年。在今年他就完成了承諾可以離任，接下來的新動向相信就是更宏大的沙漠改造城市計劃。

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這個沙漠城市名為Telosa，現在已經有網站了，將會在美國西部一塊150,000英畝的空地上建造，並由BIG擔任設計，Lore在網站上解釋：土地是有限的，在土地上創建社區，稅收用來投資土地，土地的價值只會隨時間有升不跌，而土地所有者幾乎不用承擔任何風險。土地基本上可從一片貧瘠的沙漠變成價值數萬億的現代城市。

圖片來源：cityoftelosa.com

預計Telosa在2030年可以容納到5萬人，在未來40年內人口還可以增長到500萬，城市密度大約為每英畝33人，是一個頗為舒適的生活空間。可能會引入的技術包括自動駕駛汽車、電動飛機和地下運輸等等，城市的建設都會用上可持續建築材料。在城市的中央將會建造一座名為「Equitism」的大型觀景塔，出眾的外型可以吸引到游客和居民聚集，採用高架蓄水、氣耕農場等等新技術可以提升生產力並與市民共享。接著還會有更多關於Telosa的新資訊釋出，我們就期待這個未來城市吧！