28.4億造價超級豪宅放售挑戰全港最貴　設計參考全球最貴豪宅

香港出名樓價貴，對於超級豪宅一般人更是難以企及，只能遠觀。最近一個位於西半山的超級豪宅地盤連同建築方案一同放售，今回就來「遠觀」一下這豪宅有多奢華。

圖片來源：莊士機構

由莊士機構及嘉華國際共同持有的超級豪宅地盤寶珊道28號，前身是建於1958年的三層高住宅，更是2007年上映的電影《色，戒》其中一個拍攝場地，後來於2010年由前者以3.25億元購入，現已拆卸準備發展成8層高的獨立屋，舊模樣只能從電影中回味了。

《色，戒》電影截圖

新方案提供44,000平方呎的面積，另外有花園及天台，8層樓每層高約3.5米，客廳則高6米，更令人驚訝的是整個項目預計造價已經達28.4億港元。香港的天價豪宅總體而言世界第一，而站在頂點的就有「四叔」李兆基在山頂白加道35號的「李氏皇宮」，估值超過40億港元。寶珊道28號有潛質可以挑戰香港最昂貴的住宅。

圖片來源：莊士機構

這座獨立屋的外型別具現代感，設計受到全球最貴豪宅的榜首所啟發，由印度首富Mukesh Ambani所擁有的「Antilia」位於孟買，這個名字來自大西洋上一個神秘小島，佔地40萬平方呎、樓高27層，當中地下的6層為停車場，相信Mukesh Ambani一定是愛車之人，停車場可以客納168輛名車，有一個宴會廳、9部高速電梯、一個50座的劇院，當然露台花園、游泳池、水療中心這些基本設備一定有，竟然還設有一座寺廟。落成之後一舉成為全球最高、最大、最貴的私人單戶住宅，設計上還可以承受8級地震，耗資約20億美元。