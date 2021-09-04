吸睛骨牌螺旋塔即將成非洲第二高　感人初衷一波多折夢想終實現

設計師最怕沒有靈感，而大多的靈感都源自於生活，或者是設計師所經歷過的一切，就像今次介紹一個位於坦桑尼亞的人工島上的建築項目，就從骨牌中啟發，而骨牌則是來自設計師小時候的家庭時光。

圖片來源：xCassia

桑給巴爾多米諾商業大廈（Zanzibar Domino Commercial Tower）計劃中的「Domino」即是骨牌，或許大家都有玩過接觸過，用來變成建築的確在外觀上很吸引。這座螺旋式摩天大樓佔地370,000平方米，是一個大型綜合開發項目，將會成為非洲第二高的建築，以及東非和中非最大的酒店，壯觀的造型是由360個組件組成。

圖片來源：xCassia

這一次負責開發的設計工作室是xCassia，其創始人表示這是他十多年來一直夢想建造的項目，靈感源於小時候與已故的父親經常玩骨牌的時光，他早於2009年開始畫草圖，最初是為越南和沙特阿拉伯而開發，不過每個地方都有自己本地的特徵和挑戰，而且對於高度、預算、海洋和基礎設施的種種限制之下，這兩個地方都似乎不太適合，但他們亦都在社交媒體上發布設計的相關材料，並得到熱烈的反應，此時坦桑尼亞的AICL集團就找來了他們，令到這個關乎夢想的項目終於可以成真。

圖片來源：xCassia

目標打造一個標誌性的旅遊目的地，項目取址坦桑尼亞桑給巴爾群島西海岸的人工島上，一個面積20公頃、4公里長的地點，包含了休閒、娛樂、零售和住宅項目，當中包括高爾夫球場島嶼度假村和私人小島上可以舉行婚禮的教堂。主建築螺旋塔本身可以容納560個住宅單位、5星級和6星級酒店。骨牌螺旋塔的結構有著與生俱來的數學秩序，在大自然中可以發現到的幾何形狀，雖然看起來壯觀非常，然而xCassia表示它的本質是任何人都可以繪製出來，只缺有遠見的投資者來實現它。