洛杉磯新擴建猶太寺廟糅合現代建築與宗教色彩別具設計感

如果有機會去到世界各地旅遊觀光，一些宗教建築是必到之處，即使我們是不是教徒也好，欣賞這些有歷史感、宏偉壯觀的聖殿可以淨化心靈，當作是藝術品來觀看亦可以。最近位於洛杉磯一座猶太寺廟的擴建工作即將完成，釋出眼前的是兼具設計感又富有宗教色彩的新建築，絕對可以成為當地地標。

圖片來源：OMA

「Audrey Irmas Pavilion at the Wilshire Boulevard Temple」是洛杉磯最大的猶太會眾所在地，佔地55,000平方英尺的結構外牆以1,230個六角石磚舖砌而成，每塊磚中間的長方形窗口可以在不同的方位捕捉光線，並為建築的表面帶來更多的變化，朝向西面有一面彩色玻璃窗，整座建築亦以不規則的梯形向西傾斜。另一面有一個綠色的室外露台，對應著原先寺廟的綠色銅質圓頂。

圖片來源：OMA

新建築由設計工作室OMA的紐約團隊設計，團隊指出這次是他們首次接到宗教機構委託，設計過程中要注意到宗教上的規則並融入設計之中，是難得的一課。新展館擁有靈活的空間，適合大型和私密的聚會，包括貫穿整個建築的三個不同的聚會空間：大宴會廳、小教堂和下沉式花園，巧妙地利用光線可以帶領客人遊走各處。這一次擴建源自2015年的一筆3,000萬美元的捐贈，是為美國對寺廟最大筆捐贈之一，最後由OMA從競爭中獲得了設計大權。這座寺廟將會成為社區在未來幾年的重要聚會空間，還會與學界與市民建立新的聯繫，在尊重歷史傳統和反映市民需求下利用集會的能量，去為未來的城市帶來新的活力。