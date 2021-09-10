世界最富有國家│瑞士銀行在二戰「食盡兩家茶禮」 擁全球1/4財富

上回談及了歐洲中的瑞士，在近5年的《全球最幸福國家》報告中，與北歐多個國家齊名，成功長期入主頭5甲位置，早於18世紀，已經將鐘錶業出口到亞洲與美洲，後來面對石英危機後，鐘錶業重組成功重奪中下階的鐘錶業市場。直至智能手錶Apple Watch面世，令機械工錶業市場的中下階市場重挫，讓「瑞士製造」的中下階鐘錶吸引力下降，但當地政府的「瑞士性」（Swissness）法案，即使讓瑞士鐘錶業成本上漲，但讓產業與產地有更具有保障，確保高端品牌發展，雖則2020年瑞士鐘錶產業報告出口量下降3成，但每枚手錶的平均價卻有所提升。今回再淺談瑞士的銀行業，讓他在歐洲眾國中依然是經濟大國。

在2021年聯合國公佈的報告中，對世界各國財富進行排行，瑞士就以人均財富64.8241萬美元（約：503.96萬港元）傲居榜首。在面對鐘錶產出口下降的情況，近數年瑞士經濟依然沒有受到影響，全因經濟來源多元化。大家也在香港電影《賭神》中，聽過：「嘿，我這裏有一張瑞士銀行的本票。」足以證明瑞士銀行業在國際的地位。

瑞士銀行的本票不單具有國際的認受性，更是身份的證明。（賭神電影截圖）

在第一、二次世界大戰，瑞士也是處於中立國的身份，最多只是讓人民以傭兵形式到各國幫助。別以為沒有參戰，就沒有獲得戰爭所帶來的紅利，在二戰時期，瑞士為英國與美國製造軍錶的同時，允許銀行業與德國納粹政權進行黃金交易，換取流通貸幣瑞士法郎，用來購買急需的軍用物資，完美的「食兩家茶禮」。加上長時間的中立國關係，讓全球經濟出現動盪或變化時，各國資金反而流向相對穩定的瑞士。其實瑞士政府早早看準其利益關係，所以早在1934年就發佈《銀行保密法》。

1890年，瑞士銀行公司發展成為一人私家銀行集團；在瑞士各制中立環境，瑞士銀行公司得到足開展。（圖片來源：getty）

《銀行保密法》：無論是銀行高管，還是員工個人都無權向任何第三方披露任何帳務信息，即使是瑞士政府也不例外。保密協議更是終身有效，不因職員離職、退休、解僱而失效。近百年來成功讓世界各地的富豪、政客與流亡人士也將資金轉到瑞士銀行，要提一提「瑞士銀行」並非瑞士的單一銀行，而是在瑞士的銀行，因為當地有著不大大少少的銀行，儲戶只需在首次存款時提供真實姓名，之後便把戶頭編上代碼，不再出現真實姓名。接待人員也是相當專業，因為大多是師徒或子承父業，令制度變得可靠，也讓銀行業發現成全球最大的金融離岸中心，更有傳全球大約1/4的個人財富都被存放在瑞士銀行。

瑞士經濟有一部份正是來自其銀行業，不過不是箊投資服務。（圖片來源：getty）

瑞士銀行的私人度是其一賣點，在銀行里，不准拍照，不講姓名，有些甚至不設招牌。同時能夠成功阻擋全球絕大多數國家銀行的調查，即使瑞士遵循「國際犯罪共同協助」法則，但瑞士對犯罪的定義也有別於其他國家，例如逃稅在瑞士視為「嚴重違法」，比其他國家輕不少，另外瑞士沒有「遺產稅」。因此瑞士銀行不單沒有利息，而且每年也要交管理費，依然吸引大多富豪。

蘇黎世是瑞士銀行業的代表城市，也是世界金融中心之一，瑞士聯合銀行、瑞士信貸銀行和許多私人銀行都將總部設在此。（圖片來源：getty）

不過因為瑞士銀行的保密性，引來不少洗黑錢、避稅、政客腐敗與恐怖分子資金等問題，引起各國的抨擊，更引起2014年由中國、巴西、新加坡等47個國家與瑞士共同簽署的《銀行信息自動交換國際公約》，減弱瑞士銀行的《保密法》，不過合約是對非法資金為主，令瑞士銀行保持避税能力。