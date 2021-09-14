密集恐懼症還是治癒？泰國護士宿舍以人為本如何看都是潔白又整齊

如果你擁有密集恐懼症，以下見到這座建築會否怕怕？又或者你會像筆者一樣，看到整齊排列的潔白圖案會感到非常治癒。在今年新落成位於泰國的「朱拉隆功紀念醫院護士宿舍」，除了外觀吸引之外亦都具有切合護士需要的功能性。

圖片來源：Plan Architect

宿舍又名為「NAWARACHUPATUM」，是取自於瑪哈・扎克里・詩琳通公主的皇家名字，她同時是現任的泰國紅十字會副會長，宿舍亦是為泰國紅十字會的護士而建造的。建築有26層共有523間房間，大多數單位適合兩人入住。雖然眼見密集地排列，然而所有單位的交叉通風正是建築的獨特之處。

根據設計工作室Plan Architect的研究，大多數護士喜歡自然通風的房間而不是空調房間。在陽台上種樹也受到護士們的歡迎，基於上述要求成為主要設計概念。再加上通過分析典型宿舍的特點，他們意識到一般都缺乏自然光和室內通風不良的問題，就成為主力改善的設計重心。入口大廳是一個典雅的的公共休閒空間，連接著後花園，還設有大樓中央一個綠色大露台。除此之外還有圖書館、食堂和多功能室等等。

圖片來源：Plan Architect

室內環境方面，房間佈局被分為兩個區域，由滑動牆間隔開，以控制隱私同時又可以引入自然氣流。與走廊相鄰的區域是與室友的共享空間，另外就是兩位住客的睡房。建築以單層走廊設計，可以做到良好的流動通風，外觀吸睛的鋸齒梯田形狀的傾斜陽台可以避免宿舍之間有直接接觸，保障住戶的隱私，獨特的立面和陽台組合創造了迷人的光影圖案。穿孔遮陽板的欄杆設計好處是引入更多陽光照射，方便種植和晾曬衣服，亦可以隱藏放在陽台導致視覺上不整潔的元素，如晾衣架和洗衣機，無論如何在遠看之下都是潔白又整齊。

常言道設計要以人為本，今次這個建築例子正好作出示範，還顧及到向來工作壓力大的護士，做到簡潔就是美，相信不久之後就會成為打卡熱點，或者如香港一些大廈外牆般作為素材出產大量攝影作品。

圖片來源：Plan Architect