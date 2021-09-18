土地問題解決方案？懸臂設計可加倍空間又吸睛　紐約新住宅成範例

地少人多、人滿為患是每一個大城市都會面對的難題，隨之而來的土地問題困擾著每一代人。在現代社會高樓大廈成為解決方案之一，但總不能每一座大樓都高聳入雲吧，於是美國的建築工作室ODA就有一個有趣的點子。

Era的設計核心是面積會隨著建築物每層向外延伸而增加，驟眼看還會想是否穩陣？（圖片來源：ODA）

ODA打算在紐約曼哈頓上西區興建一座名為「Era」的懸臂式高層住宅建築，樓高75米，佔地126,94平方米，項目預計將於明年秋天完工。Era的設計核心是面積會隨著建築物每層向外延伸而增加， 20層合共有57個單位，每個單位有兩至五個房間。

Era是位於紐約曼哈頓上西區的懸臂式高層住宅建築，樓高75米，佔地126,94平方米（圖片來源：ODA）

ODA指出隨著建築物愈來愈高，懸臂設計可以提供更多空間，以創造更多屋頂的公共空間，屆時屋頂將會建設一個游泳池，可以俯瞰曼哈頓並欣賞到哈德遜河的景色。此外，為住戶建造的其他公共區域還包括健身中心、瑜伽室、圖書館、休息室和兒童遊樂室。另外建築的窗戶都比一般的大得多，是希望將更多的自然光引入空間，而且令建築周圍的景色變得更開揚。

隨著建築物愈來愈高，懸臂設計可以提供更多空間，以創造更多屋頂的公共空間，直中游泳池可以俯瞰曼哈頓並欣賞到哈德遜河的景色。（圖片來源：ODA）

ODA擅長塊狀形式的建築設計，今次Era只是其中之一，最大的特色就是屋頂面積可以大過地面面積近倍，相當節省土地又能夠打造吸睛特色的建築，但筆者最喜歡的還是使用了石灰石等傳統材料來建造，具有現代風格的設計配上傳統物料是非常有魅力的，正如其名，「Era」標誌著上西區的一個新時代，也成為了曼哈頓上西區的建築中的一個沉思時刻。