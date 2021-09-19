紐約「燈籠屋」設計豪華富有歷史感　凸窗設計吸光又飽覽美景

中秋節快到了，即使各位已經不再是小朋友，然而或許會玩燈籠去享受這個節日。說起燈籠，在紐約就有一座以燈籠為靈感的住宅設計，而且是由擅長獨特模塊化設計的倫敦著名設計師Thomas Heatherwick所創造的。

圖片來源：Heatherwick Studio／Lantern House

Lantern House由181個裝修精美單位組成，由2015年受到委託而建造，分為東西兩座大樓，分別有21層及10層樓高。燈籠般的凸窗加上具有工業風味的金屬細節與灰色磚塊糅合起來，既帶有低調而奢華的美感亦非常吸睛。今次是Thomas Heatherwick的第一個北美住宅項目，他特別想創造一種新型住宅，讓人聯想到當地現有建築的歷史，又考慮到永久性而設計。為了實現這個想法，所以特別用到凸窗這種來自維多利亞時代晚期和愛德華時代建築中常見的細節。而且凸窗都有特別的功能，由於凸出來所以可以擺脫角柱的束縛，令到室內環境光線充足同時又可以欣賞到窗外景色。

圖片來源：Heatherwick Studio／Lantern House

至於外牆就用到金屬框和磚塊，有著工業風但原來亦是當地工業常見的材料，為了今次的項目設計團隊還開發了一系列具有獨特光澤的特殊磚塊。兩座大樓以玻璃大廳連接著，設計方稱之為「秘密花園」，有著如雕塑般的迷人曲線。之所以是「秘密花園」，因為在其上方是一個架空的公園「High Line」，Thomas Heatherwick認為人們喜歡住在令人難忘的地方，所以必須要利用環境所有特徵，這個公園貫穿了兩座大樓之間足以令人驚訝。

圖片來源：Heatherwick Studio／Lantern House

最後，室內設計方面主要採用白色，裝修非常豪華，每個單位樓高達3米，燈籠狀的凸窗每天觀賞風景更是美不勝收，有由一至四間房的單位以及頂層公寓，最初的預售價達到170萬美元，與香港的豪宅單位價格相若，然而如果有機會的話，相信大家都會選擇燈籠屋吧。