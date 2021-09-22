英國最新「示範發電廠」研究無碳能源　首家模仿太陽產生能量方法

核能聽起來令人怕怕，有人說核能是最乾淨的能源，亦有人說處理核廢料價格不菲，當中亦會涉及碳排放，然而在英國牛津郡一個核能原型發電廠概念，就在研究最新的技術探討無碳能源的可行性。

圖片來源：AL_A

由建築設計公司AL_A設計的核能「示範廠」用於證明和實驗加拿大能源公司General Fusion的核聚變技術，在2025年建成之後，將會是這項技術的世上首個發電廠例子。外型為圓形的建築中心是一個由走廊包圍的反應堆，反應堆中採用的聚變技術結合原子產生熱量，是在模仿太陽和恆星產生能量的方式。傳統的核電廠是採用將原子一分為二的裂變過程，而聚變技術是將氫這種離子體注入熔融鉛鋰球體中，當中原子撞擊在一起時會融合並形成氦，過程中產生了大量的熱量，液態金屬就將這些熱量以水傳遞，煮沸製造蒸汽就可以用渦輪機發電。

圖片來源：AL_A

這種新型方法有兩大好處，首先是只需以氫氣作為燃料，而排出的廢物只有氦氣，當中不會產生碳排放，是完全的無碳發電方式。另外就是相比起傳統採用裂變過程的核電廠，它產生的放射性廢物非常少。官方指出基本上是安全的，發生崩潰的可能性非常低。原來英國的供電網至今仍然非常依賴化石燃料，所以新核電廠假若成功，將會為英國發電廠脫碳方面有很大幫助。而且英國於這個十年一直投資核聚變技術，目標在2050年能夠實現零排放。

圖片來源：AL_A

聚變能源作為無限低碳能源具有巨大潛力，這個研究能夠證明英國的科學技術地位，不過新廠房其實是不會真的用於發電，只會達到一般商業發電廠所需規模的70%，始終是一個用於研究的實驗場居多，所以在建築的設計上都會加入觀察和示範的空間例如全景觀景平台，還有會議室和教育空間，以歡迎科學家、政治家、投資者和公眾的來訪。