杜拜世界博覽會10月開幕　率先看巴西館震撼眼球全景投影體驗

2020年除了奧運會之外，原來世界博覽會亦都因為疫情推遲至今年舉辦，預計開幕時間為10月1日，今年的主題是「溝通思想，創造未來」，由杜拜主辦，是自1851年第一屆世博以來首個來自中東國家的主辦城市。世界博覽會上展現各國領先的設計、科技、藝術以及產品等等多個領域成果，若果不是有疫情的話，相信不少朋友都會動身前往一開眼界，在這一刻先來遙距欣賞一下其中一個展館吧。

在炎熱的沙漠可以身心都涼爽一番（圖片來源：Cactus）

世博一向都以展現未來感而吸引著觀眾，今次的巴西館亦不例外，由建築設計工作室Cactus與MMBB、JPG.ARQ和BEN-AVID Architects合作設計出一個完全被半透明織物包圍的空間，以140多台投影器組成的複雜系統在定制的24,800平方英尺圍牆中互相映射，希望將遊客帶入巴西的自然美景之中，在炎熱的沙漠白晝提供陰涼的休息場所，在晚上亦有令人眼花繚亂的體驗。在白天遊客可以在反射池中漫步，隨著太陽落山，空間變成了多樣多變的巴西景觀，在城市、森林、峽谷和海灘之中穿梭。在外面來看，巴西館就像是一個發光的立方體。

體驗眼花繚亂的美景（圖片來源：Cactus）

這個360度的裝置提供獨一無二的感官體驗，要實現起來，必須找到一種可投影且經受得起嚴酷天氣的半透明織物，同時要貫徹世博的可持續性和生物多樣性主題，最後開發了一種非常堅固、高強度和抗撕裂的定制面料，強度可以能夠抵禦沙塵暴。解決了「數碼畫布」之後，就要著手投影方面，今次使用140多台投影器可以在所有面向都無縫影射每秒超過20億像素的影像，而且它們都融入到裝置中，完全不會進入觀眾的視野影響景觀。

（圖片來源：Cactus）

對於今次設計的看法，Cactus指出它展現了以人為本的精神，同時兼顧了物理和數碼的融合，亦考慮到當地環境的限制與需要，他們相信世界需要更多這類型的設計，讓大家可以擺脫手機而重回人生，用身體去感受震撼感官又富娛樂性的獨特體驗。