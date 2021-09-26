為何響往到創意企業工作？荷里活新辦公大樓蛋形設計竟有纜車

人們都響往可以在充滿創意的公司裡工作，因為能力得以發揮？工作更有意義？更實際的可能是這些公司的辦公大樓往往都非常舒適，畢竟是要培育創意的地方。最近中國的著名設計工作室MAD Architects釋出其操刀的荷里活「The Star」辦公大樓的設計方案，令人覺得就算未能進去工作，一到觀光朝聖也是心願。

圖片來源：MAD Architects

這座辦公大樓樓高22層，外觀看來是一個扁平的球體，帶有一點外星科技的感覺，被譽為是「未來的辦公室」。荷里活的影響力遍布全球，一直都是文化和創意的標誌性中心，「The Star」更會成為那裡的標誌性地標，相信建築本身就可以培養和啟發大家的靈感和創造力。離遠去看令人覺得是一個巨大的城市森林，原來在第10層和第17層設計了露天空間和空中花園，樹木林立，生機處處。

圖片來源：MAD Architects

The Star是專門為「後Covid時代」而設計的，亦都是洛杉磯第一座獲得WELL認證的建築，甚麼是WELL認證？它是源自美國的健康建築標準「WELL Building Standard」，由於知道打工仔長時間待在辦公室之中，企業應該關注辦公室使用者的健康為考慮，使設計變得更友善、健康。當中包含空氣、水、光的元素，甚至考慮人們可以在建築內做運動、關注精神健康等等。The Star體現了該地區迷人的特色，將自然融入結構中，利用自然採光、綠化、開放空間等等去滿足員工的身心健康。

大樓還設有一個屋頂餐廳，當然包含了觀景點，更具特色的是利用球形大樓輪廓打造了一座纜車，環繞外牆的彎曲軌道通往屋頂。雖然大家可能會說與一般垂直升降電梯的功能沒有大分別，除了景觀更佳，相比起升降機更像是摩天輪，超脫的創意本身更能夠啟發到使用者，建築目標在2026之前落成。