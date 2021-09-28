《詭屋驚凶實錄》凶宅真有其屋出售120萬美元　解構歷史真實性

10月將至最期待的節日莫過於別具節日氣氛的萬聖節，為了應節大家即使沒有外出派對，或都會在家觀賞恐怖電影，由恐怖大師溫子仁執導的2013年電影《The Conjuring／詭屋驚凶實錄》定必會在觀賞清單之中。香港不乏凶宅故事，但畢竟香港屋細一眼可見恐怖有限，相比起外國的大屋作為背景相信會更為驚慄，如果有機會你又會否夠膽入住？

《The Conjuring／詭屋驚凶實錄》劇照

《詭屋》故事背景中的大屋是真有其事，來自美國最小的一個州羅德島的Burrillville小鎮一個名為「The Arnold Estate／阿諾德」的莊園，被譽為全美國最美的鬼屋，自電影上映以來人氣甚高，甚至有自己的網站，在近兩年來房價升近三倍，最近以120萬美元的豪宅價格由Mott & Chace Sotheby’s International Realty放售，成為一時佳話。

The Arnold Estate（圖片來源：theconjuringhouse.com）

先說說這家大宅的歷史，這座具有殖民地風格的大宅建於1736年，不過據說纏繞著的靈異元素是源於土地而非大宅本身，推測是來自17世紀發生過的一場戰役Metacom's War，在1675年至1676年間由美洲原住民與新英格蘭移民之間的衝突展開，Metacomet正是美洲原住民的領導者，隨著他的戰敗身亡，戰爭隨之而結束，這場戰役標誌著美國國家意識的抬頭。據說在戰役中死去的戰士，就化為亡靈一直在這片土地上殘留著。

The Arnold Estate（圖片來源：theconjuringhouse.com）

由於阿諾德莊園是真實存在的，《詭屋》亦是基於一定的歷史資料去創作，最引人入勝的恐怖故事往往就是遊走在無法證實的事件之中。電影中一大反派，或者說惡靈是名為Bathsheba Sherman的女巫，曾經住在阿諾德莊園之中，故事中她出生於1812年，於1863年嫁給姓Sherman的富農並生下了一個孩子，在孩子一歲時她的丈夫發現Bathsheba Sherman嘗試將孩子獻給魔鬼，被揭發之後爬上樹上詛咒所有進入這片土地的人並上吊自殺。之後其靈魂一直隨著她的詛咒縈繞在莊園之中，不斷折磨之後入住的人，受害者死後又化為鬼魂繼續困在莊園。

電影中的Bathsheba Sherman（《The Conjuring／詭屋驚凶實錄》劇照）

在歷史中Bathsheba Sherman的確真有其人，不過並非住在阿諾德莊園之中而是附近的一個農場，據說她所生的四個孩子都在四歲之前夭折，但事實上在美國的人口普查記錄其長子卻作為農民過著長壽而富裕的生活。至於Bathsheba Sherman作為女巫的傳言向來都沒有事實證明，只是據說她曾經照顧過一名嬰兒卻神秘死亡，而嬰兒接受屍檢時發現有一根針刺入頭骨底部致死，令人覺得是獻祭給魔鬼的做法，但始終沒有證據顯示是Bathsheba Sherman的所作所為。最後，有傳她死後身體化作了石頭，亦有說法指出她只是死於一種會全身癱瘓的病而令當時的醫生束手無策。

電影中Bathsheba Sherman嘗試將孩子獻給魔鬼，被揭發之後爬上樹上詛咒所有進入這片土地的人並上吊自殺。（《The Conjuring／詭屋驚凶實錄》劇照）

於1970年代，阿諾德莊園的主人是名為Andrea Perron的作家，Andrea根據全家人在這裡居住並感受到的恐怖經歷，再加上與當地的歷史學家考證的一些資料，寫成了《House of Darkness, House of Light》三部曲，加上《詭屋》之外還有數十個相關的書籍、電影和電視節目等媒體作品，這裡已經成為了美國最有名的鬼屋。

現任的屋主Cory Heinzen及Jenn Heinzen（圖片來源：theconjuringhouse.com）

至於現任的屋主Cory Heinzen及Jenn Heinzen是於2019年以44萬美元入手大宅，他們本身也是超自然愛好者，大宅亦因為有來自全球的靈異粉絲足以舉辦林林總總的參觀活動和旅行團，目前的預訂滿到明年年底，大宅之所以能夠叫價120萬美元，絕對是豪宅的價格，除了名氣之外相信亦因為其商業價值。