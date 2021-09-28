畏高者注意！紐約「天空盒子」由大量玻璃製成 踏上如懸浮空中
/ 2021.09.28
圖片來源：One Vanderbilt／Kohn Pedersen Fox
One Vanderbilt由Kohn Pedersen Fox設計，在2010年已經計劃會興建，樓高397米，如果連同屋頂來計算整座高樓的實際高度為427米，是繼世貿中心一號樓、中央公園大廈以及西57街111號之後紐約第四高的建築。大樓設計隨著高度而收窄，最後形成一個尖頂猶如尖塔，立面主要以玻璃製成是為一大特色。其實大樓在2019年已經建成，即使有疫症的影響下，在上年9月已經開放，然而來到這座標誌性的建築不得不走上塔頂，最後名為Summit的頂部觀景台終於要在今年10月尾開放了。
圖片來源：One Vanderbilt／Kohn Pedersen Fox
Summit如像一個懸浮的盒子，設有玻璃電梯，佔地6,040平方米。作為城中第四高的建築，景觀當然優美，主要景觀是下方324米的麥迪遜大道。無論是使用名為Ascent的全透明玻璃電梯登樓還是Summit本身，都以透明玻璃打造，這個天空盒子之後還會結合燈光、聲音設計多感官體驗，是由Kenzo Digital創作的多感官藝術作品「Air」，可以想像得到遊客沉浸在不斷反射又迷幻的城市幻象之中。
圖片來源：One Vanderbilt／Kohn Pedersen Fox
截至2021年，One Vanderbilt是世界第26高的建築，光是建築費用就耗資33.1億美元，用上大量的玻璃製作立面，一共用上8,743塊，由於大樓是下闊上窄的，所以玻璃的形狀盡然不同，一共有1,060 種不同的形狀。建築所用的鋼筋是由90%的再生材料製成的，在Summit之中還有一片綠色地帶，號稱為世界上最高的城市天空草原，Summit還設有一個「無限房間」，天花樓高12米，配合透明的反射特性營造一種無限延伸感覺。最後還有一點，One Vanderbilt是連接著地鐵和火車站的，在大樓內建造了一個370平方米的中轉大廳，為了這個部分還斥資2.2億美元，相信是全球地鐵系統的最大私人投資。