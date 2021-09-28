畏高者注意！紐約「天空盒子」由大量玻璃製成　踏上如懸浮空中

不知道大家有沒有畏高？以下要為大家介紹的這座位於紐約市曼哈頓的67層超高層摩天大樓，畏高者要先克服心理障礙才可登上了吧！然而建築之美以及上面收在眼內的美景就會一見難忘令人覺得不枉此行。

圖片來源：One Vanderbilt／Kohn Pedersen Fox

One Vanderbilt由Kohn Pedersen Fox設計，在2010年已經計劃會興建，樓高397米，如果連同屋頂來計算整座高樓的實際高度為427米，是繼世貿中心一號樓、中央公園大廈以及西57街111號之後紐約第四高的建築。大樓設計隨著高度而收窄，最後形成一個尖頂猶如尖塔，立面主要以玻璃製成是為一大特色。其實大樓在2019年已經建成，即使有疫症的影響下，在上年9月已經開放，然而來到這座標誌性的建築不得不走上塔頂，最後名為Summit的頂部觀景台終於要在今年10月尾開放了。

圖片來源：One Vanderbilt／Kohn Pedersen Fox

Summit如像一個懸浮的盒子，設有玻璃電梯，佔地6,040平方米。作為城中第四高的建築，景觀當然優美，主要景觀是下方324米的麥迪遜大道。無論是使用名為Ascent的全透明玻璃電梯登樓還是Summit本身，都以透明玻璃打造，這個天空盒子之後還會結合燈光、聲音設計多感官體驗，是由Kenzo Digital創作的多感官藝術作品「Air」，可以想像得到遊客沉浸在不斷反射又迷幻的城市幻象之中。

圖片來源：One Vanderbilt／Kohn Pedersen Fox

截至2021年，One Vanderbilt是世界第26高的建築，光是建築費用就耗資33.1億美元，用上大量的玻璃製作立面，一共用上8,743塊，由於大樓是下闊上窄的，所以玻璃的形狀盡然不同，一共有1,060 種不同的形狀。建築所用的鋼筋是由90%的再生材料製成的，在Summit之中還有一片綠色地帶，號稱為世界上最高的城市天空草原，Summit還設有一個「無限房間」，天花樓高12米，配合透明的反射特性營造一種無限延伸感覺。最後還有一點，One Vanderbilt是連接著地鐵和火車站的，在大樓內建造了一個370平方米的中轉大廳，為了這個部分還斥資2.2億美元，相信是全球地鐵系統的最大私人投資。