Farfetch新總部將座落葡萄牙斜坡山谷　壯觀建築群設計別具心機

今時今日買衫不再需要親身上陣，在網上平台已經有相宜又款多的選擇，其中一個著名的平台Farfetch，本來的總部位於英國倫敦，然而創辦人José Neves是葡萄牙人，所以很快地總部又會遷回葡萄牙波爾圖，所在地「Fuse Valley」將由建築工作室BIG與開發商Castro Group攜手策劃。

圖片來源：BIG

Fuse Valley位於葡萄牙波爾圖的北部一座斜坡上，整個項目由24座相連的建築物構成，其中包括Farfetch的總部和其他科技和初創公司。佔地178,000平方米的Fuse Valley又名為「都市時尚村」，在辦公大樓之外亦有綠化帶、公園和廣場，每座建築物屋頂都是傾斜的，都有空中花園，屋頂成為所在地的山坡的延伸，為了提供靈活的工作空間，建築物會增加露台以將室內空間擴展到室外。

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仔細一看，建築的外牆同樣傾斜，這樣的話，顧及到室內的空間卻能夠減少佔地空間，使行人路變得更寬闊，卻又營造出簷篷的效果。頭幾座建築的屋頂傾斜至地面，人們可以步行走上屋頂。遠看下去建築群就像是從地面聳立而出一樣，但近看的話又是時尚簡約的小社區。透過建築相互連接，形成一個大型連續工作環境，但空間上和每座建築其實都盡然不同，創造出人性化的體驗。

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原來Farfetch的總部將會佔Fuse Valley的一半，將會設立不同職能的辦公室，在未來不會只是一個企業，而是營造出充滿活力的城市群從中激發創意。開發商方面亦覺得這個項目放眼在國際間有著很好的可持續性和創新性，希望藉此打造一個「智慧谷」，預計會在2023年動工，有望在2025年正式開放。