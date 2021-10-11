日本紅燈技術、瑜珈與身心靈結合　科學演繹情緒感知與心靈狀態

綜觀一生人之中，最奢侈的到底是甚麼？是財富、成就、抑或是家庭、愛情？不過這些元素多與少，都密切影響著健康，在不同的階段都會面對不同的事情，但健康相信就是一生的命題。近年常聽到「身心靈」這個範疇，今回就來了解一下身心靈的健康。原來在香港每七個人就有一個會經歷常見心理疾病，當中與工作習慣亦離不開關係，因為香港在工作過勞排行榜中正排名第一。香港人要不沒事，否則就要去看心理、精神科醫生，在當中難道就沒有緩衝區？

Wellness Lab by Upmood（攝影：龔嘉盛）

何謂「健康」？世界衛生組織（WHO）將之定義為「健康不僅爲疾病或羸弱之消除，而是體格、精神與社會之完全健康狀態。」當中的體格、精神與社會就與身、心、靈不謀而合。身心靈健康可以透過日常的種種來保持，常聽到「靜觀」（Mindfulness）習慣就是其中一道法門。要學習「靜觀」或提升身心靈健康的方法林林總總，今回要介紹的「Wellness Lab by Upmood」就以科學的方法去解釋和應用。

Wellness Lab by Upmood在日本引入「骨膠原紅燈」（攝影：龔嘉盛）

這家進駐荃灣南豐紗廠的概念店，名為「Wellness Lab by Upmood」既有身心靈相關的產品售賣，亦會舉辦課堂。成立於2016年，品牌與兩位理工大學的教授共同研發出一個情緒偵測的演算法，而品牌就負責去生產手帶以及應用程式，兩年之後在日本推出，當時與瑜珈教室合作，情緒與瑜珈相吻合，可以控制心情，觀察自己，相得益彰。再到2019年，情緒偵測手帶終於面向大眾，不只在教室內使用，還可以讓客人入手帶回家，品牌一直都想將之帶回香港，於是等到疫情緩和一點，就開始了「Wellness Lab by Upmood」這個概念：第一部分是情緒偵測，要知道自己在甚麼時候有壓力和不同情緒，下一步是以身心靈的體驗，將照顧情緒健康的方法帶給大家。

「Wellness Lab by Upmood」的兩位合作夥伴Charles及Tiffany（攝影：龔嘉盛）

「Wellness Lab by Upmood」的兩位合作夥伴Charles及Tiffany，本是中學同學，後來二人的理念相近，Charles就主要負責科技的應用、而Tiffany則結合瑜珈與身心靈設計和主持課堂。Tiffany指出：「這裡提供一個地方讓大家靜下來去回看自己。例如今天發生了一些事，如何不要影響自己太深。然後有很多方法可以引導自己去冥想的狀態，例如四個課程的元素：香薰、頌缽、水晶以及由日本引入的紅燈科技，雖然它們於現在而言比較新穎，而大家的既定印象都是坐著不動，讓腦袋完全清空放鬆也好，不過藉此機會也可以去了解一下身體部分可能面對的壓力。」

情緒手帶配合應用程式，可以了解到自己當下的情緒表現（攝影：龔嘉盛）

情緒手帶及技術最初於2018年在日本推出，現已帶回香港（攝影：龔嘉盛）

無論是香薰、頌缽或水晶，其大小、種類、音域等都有對應身體不同的部分，在上堂之前，會先讓參加者做一些測試，例如有一位教師特別關注其中一顆水晶，原來是關於喉嚨部分。Charles指出：「現在大家接觸身心靈元素的印象可能會有點模糊，所以我們會用比較科學的方法去解釋，所有課堂都會配合情緒手帶，除了放鬆之外，也可以在課堂中知道自己的情緒變化，了解到課堂是否適合自己，讓減壓與自我探索合而為一，再習慣長期的靜觀。」

所有課堂都會配合情緒手帶，除了放鬆之外，也可以在課堂中知道自己的情緒變化，了解到課堂是否適合自己（攝影：龔嘉盛）

為了實現以上的想法，特別選址商場，提供一個平台可以近距離地將模糊、分散的身心靈元素結合起來帶給有需要的人。「我們的目標受眾包括有壓力的上班族，本來女性受眾比較多，但可能因為我們基於科技及數據元素，所以也吸納到不少男性受眾。此外情侶到來也是一個很好的體驗，例如在頌缽課程中會引起思考，情侶間就可以有更多的互動，過後也可以討論。此外母親也是一大受眾群，可以藉著一個課堂的時段拋開家務擁有私人專屬時間。最後就是荃灣區域上班的受眾，我們在中午特設一個快速叉電課堂，讓聲音帶領參加者去放鬆、小睡一回。」

骨膠原紅燈配合頌缽課程（攝影：龔嘉盛）

頌缽以水晶打造，每個大小都對應人體特定的部位（攝影：龔嘉盛）

除了情緒偵測手帶，「Wellness Lab by Upmood」還特意在日本引入「骨膠原紅燈」，是日本於2015年研發的科技，研究發現紅光有一個特定的波長會令皮膚底層製造更多骨膠原，這裡還同時引入日本的骨膠原潤膚霜可以與紅燈以及瑜珈課堂時一起使用，說到改善膚質甚至美容功效，女生就更為受落，進一步實現身心兼顧。

「Wellness Lab by Upmood」提供香薰、頌缽、水晶、紅燈四個治療課程，另外有中午特設的快速叉電時段（攝影：龔嘉盛）

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透過情緒偵測手帶可以更好地感知到自己的負面情緒，但Tiffany指出，了解到甚麼事會令自己開心同樣重要。她分享道：「由於本身有抑鬱及焦慮症，起初是Charles介紹我用情緒偵測手帶，看看有甚麼原因觸發到情緒的起落，當中最為令我震驚的是一次分手的經歷，還以為自己會失落，但在應用程式中竟然發現並非顯示出自己之前一直處於悲觀的狀態，而是面向開心的趨勢，看來得到的是一種解脫。其實不只是情侶關係，例如在疫情時多了時間留在家，與家人的相處也值得關注情緒起伏。發現自己偏向負面當然重要，但同時也要了解甚麼時候、做甚麼事會令自己開心，繼而多做一點正面的事。」有些人對自己不太了解，又或者因為生活或工作的關係而習慣壓抑情緒，如果害怕與人談及，現在也多了一些方法去進行內觀以及對情緒的覺知。「如果你相信的話，自己發出能量是會影響別人的，所以學習面對負面，放開負面是重中之重。」

「Wellness Lab by Upmood」還設計了一款改版「狼人殺」，其中一位參與者全程戴著情緒偵測手帶，根據不同的情緒表現會得到對應的「能力」。（攝影：龔嘉盛）