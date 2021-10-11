2020杜拜世博│阿聯國樹為靈感還會光合作用？永續環保概念建築

因為疫情的影響下，不少國際盛事也一再推遲，例如2020年的東京夏季奧運會，就在今年2021的7月才正式舉辦，而名字依舊使用「Tokyo 2020 Olympic Games」。同樣受影響還有的世界博覽會，原定的2020年世界博覽會，延後至2021年10月舉行，同時間「2020杜拜世博會」的名稱不改。世界博覽會的目的，是以國際性的展覽平台，讓各個參與國在主題上進行交流，並為此記錄下來。而世博會可簡單地分為兩類，一個是「註冊類世博會」，約3-5年才舉辦一次，具一定話題性與關注度，同時需要主辦單位綜合成果展出，自然震撼性與知識也較強；另一為「認可類世博會」，以主題取向，同時在在兩屆註冊類世博會之間發生，約每2-3年一次。本次2020年世界博覽會，屬於「註冊類世博會」，名為「EXPO 2020 DUBAI」，所以可算是從疫情爆發後，另一個全世界最大規模的活動。

（圖片來源：grimshaw）

本回「EXPO 2020 DUBAI」，會址坐落在杜拜和阿布達比的南部交界位置，佔地面積約為438公頃，亦是1851年以來首個來自中東國家的主辦城市，可惜因為疫情關係，相信入場率會受到一定的影響。大家先從相片與文字，感受今次的主題與創意。是次「EXPO 2020 DUBAI」以機遇、流動性和可持續性為三大主題，除了各國的特色展館外，當中的探討當代議題的主題館「Terra」，也是焦點之作。

Ghaf為阿聯酋的國樹，同時成為今次展館的靈感來源。（圖片來源：ead.gov）

今次「Terra」是由英國建築事務所Grimshaw操刀，同時配合主辦國的阿聯國樹「Ghaf」為創作靈感，Ghaf是一種耐旱樹，即使在惡劣的沙漠環境中也能保持綠色與成長，對被沙漠包圍的阿聯酋至關重要，更是象徵著在嚴苛環境依然穩定與和平。Grimshaw為表達可持續性智能生活的可能性，用上國樹為出發點，在橢圓狀輪廓下，用上超過1,055塊太陽能板作為綠葉，當中天棚的97%鋼材素材也是回收製成，還有著18棵小的智能Ghaf，共同運作下足夠提供全場館所需電力。另外從四周集水區收集雨水及露水，用作展覽內的淡水使用，加上灰水回收系統與灌溉技術，將景觀中的用水量減少75%。從陽光中獲取能量，同時又從潮濕空氣中獲取淡水，完全有著植物的光合作用概念，傳遞著有關自然世界、生態和智能技術的永續性。

展館結構位於最顯眼的位置，其中包含著精心設計的示範花園與蜿蜒小徑，不論是體驗性還是功能性，都將大自然的景象、氣味和觸感放到遊歷之中。Terra覆蓋約6,000平方公尺的展覽空間，從中了解世界各地的森林與海洋，並且講述人類對地球環境所造成的影響，從而引起各界對大自然與可持性發展的關注。另外有別於大部分場館，Terra在世博結束後不會拆除，並且計劃改建為致力於科學與永續發展的博物館，錯過今次世博參觀機會的朋友，在疫情通關後，也可親身現場感受這一棵智能生命之樹。