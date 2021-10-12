2020杜拜世博｜佔地最小的新加坡館創造沙漠中自給自足的綠洲

之前一直與大家分享2020杜拜世博的各國展館，例如猶如「生態球」一樣的荷蘭館就展現太陽能都可以有美麗的發電方式。在荷蘭館的旁邊就有一個同樣展現可持續發展美學的新加坡館。

圖片來源：WOHA

新加坡館由WOHA建築工作室設計，世博招來世界各地的人們，當然會人來人往，這個充滿植物的「三維花園」就成為遠離活動繁囂的自然之地。新加坡館的設計核心是希望可以在沙漠之中創造一片綠洲，除了美觀之外，亦都可以讓遊客跟隨本能地被大自然所吸引。展館最令人感到新奇的有底下一個植物覆蓋的錐形立體，遊客可以沿著人行道一路向上遊覽建築物，人行道穿過空中花園繞過並進入錐形立體內。

圖片來源：Expo Dubai 2020

走入去之後是另一片天地，頂部是一個開放的空間，內裡有一個咖啡館和演講廳，可以讓人們討論關於環保和可持續性的議題。例如展館的存在本身就是展示如何利用種植來減少建築對當地氣候的影響，以及展示從建築到城市的可擴展性和適應性策略。

圖片來源：singapore2020expo.gov

建築是人類文明的產物，與自然是否一定相違背？操刀的WOHA指出，原來根據世界綠色建築委員會的數字可見，建築和施工佔世界碳排放量接近40%，為了應付氣候變化各國都需要思考更負責任的方式來設計建築。今次的設計雖然以杜拜為背景，但事實上擁有炎熱氣候的新加坡同樣適用。WOHA希望打造一個「建築與自然的共生創造了一個可持續、有吸引力且易於接近的環境」。

圖片來源：singapore2020expo.gov

今次設計還有著懸垂遮陽效果、自然交叉通風、高容量的採光等等考量，展館不需要電源或水的投入，屋頂裝有517塊太陽能板，可以在活動舉行期間提供161Mwh的電力，再用海水淡化系統每天處理40立方米的水，主要用來灌溉植物。使之可以在嚴酷的沙漠環境自動維持綠洲生態，同時又通過蒸騰作用冷卻環境。最後，展館坐落在世博最小的一塊土地上，正如土地有限的新加坡一樣，希望做到規模小而影響力大。