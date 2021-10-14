《魷魚遊戲》著名迷宮樓梯真有其境　源自西班牙大師級70年代社區

席捲全球的韓國劇集《魷魚遊戲》人氣依然高企，直至今天仍然高踞Netflix排名的首位。除了諷刺社會的元素、劇中的遊戲吸引人之外，在場地設計上亦都看得出花上心機，例如很多人開始討論的粉色迷宮樓梯，原來現實亦都存在。

圖片來源：Netflix／《魷魚遊戲》

相信《魷魚遊戲》是參考了西班牙建築大師Ricardo Bofill的作品La Muralla Roja，位於西班牙Calpe，早在1973年就已經落成，La Muralla Roja代表著「The Red Wall」，映入眼簾的卻是夢幻的粉紅色。這是大師從La Manzanera地區的建築規劃中的一部分，建築設計採用了地中海地區常見的阿拉伯建築風格，特別是北非的土坯城牆。La Muralla Roja就像一座堡壘，沿著岩石峭壁的輪廓勾勒出幾何線條，結構上也恍如迷宮，以希臘十字架形為中心，再設計出三層迷宮樓塔，圍牆之內有著50個單位，加上樓梯、橋樑和平台連結成為一座現代堡壘。

La Muralla Roja（圖片來源：ricardobofill.com）

（圖片來源：ricardobofill.com）

要知道這是70年代的產物，於當時而言絕對稱得上為超現實主義的典範。然而設計概念上不單單考慮到藝術性，是希望打破公共和私人空間的界限，連接人與人之間的關係。原來在當是因為面對著生活和城市中的種種困難，人們開始變得關係疏離，所以Ricardo Bofill才會生起這些想法。在堡壘的頂部設有公共空間如游泳池、桑拿等設施，為這個社區帶來改善生活品質以及交流的機會。

（圖片來源：ricardobofill.com）

（圖片來源：ricardobofill.com）

走入堡壘之後，又會發現內外色調有著強烈的對比，採用了藍色調處理，如天藍色、紫色，都與天空的顏色或強或弱地相近，讓大家以視覺去與大自然、海和天融合起來，而且隨著不同時間、光線的影響之下，這些顏色亦會有所變化，百看不厭。

觀看城內細節：