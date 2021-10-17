荷蘭燕豪芬建「垂直森林」社會房屋 兼具環保、美學提升生活質素
/ 2021.10.17
圖片來源：Stefano Boeri Architetti
由意大利建築工作室Stefano Boeri Architetti操刀，位於荷蘭燕豪芬名為Trudo Vertical Forest的社會房屋，樓高18層70米，擁有125套單位，每個單位之間突出的陽台有著不同的寬度、高度和深度，外觀看來有一種交錯帶來的美感，總共可以種植10,135棵植物和樹木。低收入人士和年輕人初初組織家庭，即使是買不起私人房屋的公民，也可以改善生活條件，而且套用城市造林的理念作為改善城市環境、應對氣候變化的一個可能性。
圖片來源：Stefano Boeri Architetti
Trudo Vertical Forest整體採用白色為主色調，而且包圍在太陽能反射玻璃條之間，種植陽台安裝了傳感器來監測土壤的水合作用和營養水平，即使是種植的新手也不必擔心。別小看區區一棟建築的植物，每年足以吸收超過50噸的二氧化碳和排出超過13噸的氧氣，稱之為「垂直森林」亦有所道理。屋頂上的太陽能板可以提供大廈消耗的部分能源，同時安裝了水庫和雨水收集系統用來灌溉植物。
圖片來源：Stefano Boeri Architetti
室內環境方面，每個50平方米（約538平方英尺）的單位都可以因人而異地重新配置空間，樓底高度至少有3.5米，雖然說外國人長得比較高，但亦都空間感十足。每個單位都有自己的陽台，每個陽台配置一棵樹和20棵灌木。在設計上考慮到每棵植物的生命週期都會增加一倍的重量和尺寸，而且還有專門的園丁去照顧，園丁不會入屋，而是在大廈外垂吊下來維護和修剪植物。「垂直森林」的概念已不是第一次聽到，在世界各地都紛紛推行，不過今次作為社會房屋又是一大吸引之處，希望終有一日可以在香港見到。
圖片來源：Stefano Boeri Architetti