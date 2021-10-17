荷蘭燕豪芬建「垂直森林」社會房屋　兼具環保、美學提升生活質素

住屋問題、土地問題、樓奴、樓價高，這些字眼都變成香港這個地方的象徵，經常見到海外地方有著高質素的公營房屋或社會房屋不其然地羨慕起來，在荷蘭的燕豪芬又剛剛完成了一棟被植物覆蓋的「垂直森林」社會房屋，兼具了綠化、環保及美學。

圖片來源：Stefano Boeri Architetti

由意大利建築工作室Stefano Boeri Architetti操刀，位於荷蘭燕豪芬名為Trudo Vertical Forest的社會房屋，樓高18層70米，擁有125套單位，每個單位之間突出的陽台有著不同的寬度、高度和深度，外觀看來有一種交錯帶來的美感，總共可以種植10,135棵植物和樹木。低收入人士和年輕人初初組織家庭，即使是買不起私人房屋的公民，也可以改善生活條件，而且套用城市造林的理念作為改善城市環境、應對氣候變化的一個可能性。

圖片來源：Stefano Boeri Architetti

Trudo Vertical Forest整體採用白色為主色調，而且包圍在太陽能反射玻璃條之間，種植陽台安裝了傳感器來監測土壤的水合作用和營養水平，即使是種植的新手也不必擔心。別小看區區一棟建築的植物，每年足以吸收超過50噸的二氧化碳和排出超過13噸的氧氣，稱之為「垂直森林」亦有所道理。屋頂上的太陽能板可以提供大廈消耗的部分能源，同時安裝了水庫和雨水收集系統用來灌溉植物。

圖片來源：Stefano Boeri Architetti

室內環境方面，每個50平方米（約538平方英尺）的單位都可以因人而異地重新配置空間，樓底高度至少有3.5米，雖然說外國人長得比較高，但亦都空間感十足。每個單位都有自己的陽台，每個陽台配置一棵樹和20棵灌木。在設計上考慮到每棵植物的生命週期都會增加一倍的重量和尺寸，而且還有專門的園丁去照顧，園丁不會入屋，而是在大廈外垂吊下來維護和修剪植物。「垂直森林」的概念已不是第一次聽到，在世界各地都紛紛推行，不過今次作為社會房屋又是一大吸引之處，希望終有一日可以在香港見到。