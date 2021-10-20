韓國│文創產業發展帶領電競文化　在世界賽與外援達領先地位

早前談及《魷魚遊戲》空前成功，是在於韓國文化輸出，政府的明確目標與政策是關鍵之一。90年代韓國政府明白到文創產業的經濟效益，因為1993年上映的電影《侏儸紀公園》收益，就相等於當年韓國汽車現代汽車SONATA的150萬輛出口。另外文創發展有助國民的向心力，對日後政黨選舉亦有幫助，所以90年代在「文化部」內成立「文化產業局」，一步步發佈相關法案，撤銷政府對創作上的限制，同時加強對產業的財政支援，又成立半官方機構進行監督，讓政府成為不干涉只盡監之責的身份，令其文創產業得以發展，繼而推廣至全球地區，造就《魷魚遊戲》的成功。今回想延伸著韓國文創產業的發展，談及韓國電競產業的成功。

如果喜愛電競文化的讀者，也知道現時在歐洲冰島舉行「2021年英雄聯盟全球總決賽」，已經進入到8強賽，當中有4隊就是來自韓國賽區，中國賽區只有2隊，而且中國隊EDG包括有2名韓國外援。在每年1次的英雄聯盟的全球總決賽史上，韓國曾連續5年稱霸，在過往10次比賽中，韓國就6次獲得冠軍，雖然中國曾獲得2次冠軍，但隊中也是包含2名韓國外援，可見韓國在電子競技上統治地位。韓國的電競文化是一步步走上領先位置，更成為全球的電競人材輸出國。

2007年韓國政府在首爾奧林匹克公園舉辦的「E-Stars Seoul 2007」遊戲節。（圖片來源：getty）

如前文提到韓國的文創產業發展，令其娛樂產業變成文化輸出，電競產業同樣也是靠著文創產業的發展，了解到韓國對文創產業的定義，電競產業就是其中一個類別。在90年代起步的韓國，經歷金融危機爆發後，依然有著爆發性的發現，在1997年前，韓國網路遊戲市場規模未過200億韓元（約合1.3億港元），但2004年就突破40,000億韓元（約合265億港元），據說除了網上查資料之外，打機成為韓國網民第2大上網目的。

2018年中國曾在英雄聯盟全球總決賽首次奪冠，隊中就有2名是韓籍選手。（圖片來源：getty）

與娛樂產業一樣，韓國早於1999年就成立韓國職業電子競技協會（KeSPA），包含8個韓國政府部門，定立政府監測位置，以及提供產業發展的協助。第一步先是建造良好的環境，為推動高科技産業發展，2002年韓國政府已經設立出開通全國的高速光纜主幹網，網速比1998年提高100倍。當時《星際爭霸》面世，在韓國擁有極高人氣，當時全國網吧只有100間，1999年就增至15,150間，2001年達到了約23,000家。至2019年初資料顯示，在首爾，每隔600米就擁有一間網吧。網吧文化絕對是韓國電競發展的重要基礎，因為KeSPA旗下的e-SportsPC Club，就是專注於網吧電競的組織，不時舉行各類小型的電競比賽，而KeSPA則掌管全國大型直播賽事，成功培育出大量電競人才，建造出日後踏上國際舞台之路。

電競產業的發展，需要多方面配合。（圖片來源：getty）

KeSPA在推動電競文化之餘，亦懂得為電競產業製造收益，在《星際爭霸》盛行時，就已與主辦方、韓國電視台進行合作，建立出職業聯賽體系，亦與韓國企業接洽，透過贊助隊伍繼續獲得宣傳效果。2006年發佈《遊戲產業振興法》，禁止遊戲代練。2012年又推出《電競振興法》，建立電競俱樂部的商業模式與輸出人才的法案。直至現時比賽常由遊戲開發者、協會及電視台三方合辦，保障到遊戲開發者擁有知識產權，同時製造收益，令電競文化能持續發展。同時為了保障專業選手，KeSPA推出註冊制度，自2014年開始，每年為在冊選手提供名額，保送進入大學，同時推出教練、分析師與裁判員等課程，讓電競選手退役後，仍可在社會作不同的發展。

現時《英雄聯盟》為全球最大電競之一，2019年的世界大賽，同時有4400萬線上觀看的觀眾，以16種語言在20個平台直播。（圖片來源：getty）

2017年韓國電競規模為973億韓元（約合6.5億港元），佔全球市場的13.1%。其中電競直播與節目放送的銷售額佔比67%，達到658億韓元（約合4.4億港元），而電競俱樂部與賽事獎金收入274.9億韓元（約合1.8億港元），佔全行業總銷售的28.3%，可見電競帶來的收益，以及在韓國政府推動下，產業在全球達到領先位置。