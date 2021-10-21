紐約懸臂設計超高層摩天大樓「倒置」吸睛外觀並由全黑人團隊打造

地少人多、土地問題是很多先進城市都面對的問題，引來大量的遊人、居民，經濟發展加上大量的就業機會，表面看來風光，然而衍生出來的社區問題亦會同樣地增加。此時，建築設計就可以提出一些解決的方案。

由ODA打造的「Era」的懸臂式高層住宅建築（圖片來源：ODA）

要解決地少人多的問題，高樓大廈是自從上個世紀以來至今最常用的解決方案。在這基礎之上，近年建築設計再研發出一個更有效率的方法——懸臂設計，簡單來說就是隨著建築物愈來愈高，面積隨之而增加，屋頂面積可以大過地面面積近倍，節省土地之餘，在底層則可以享用到屋簷的遮陰效果，在外觀上來看亦都具有很大的特色。

（圖片來源：ODA）

之前說過位於紐約曼哈頓上西區由ODA打造的「Era」的懸臂式高層住宅建築就是一例，預計將於明年秋天完工，樓高75米20層合共有57個單位，每個單位有兩至五個房間，比起地面面積大上近倍的天台放置一個大泳池。然而區區的75米20層，會不會依然有人覺得比起一般高達幾十層的高樓來說還未夠效率？

The Affirmation Tower（圖片來源：Adjaye Associates/David Adjaye）

接下來說要看看同樣是紐約，由著名建築師David Adjaye主理的工作室Adjaye Associates設計的一座超高層摩天大樓，同樣採用懸臂設計，卻有著498米之驚人高度。建築名為「The Affirmation Tower」，有機會在曼哈頓第11大道418號一塊1.2英畝的地皮上興建，設計上它分成五個組件，向外懸臂五次，看起來有著倒置的趣味效果。

The Affirmation Tower（圖片來源：Adjaye Associates/David Adjaye）

該建築將會包含了兩間酒店和作為辦公用途，加上一個溜冰場和一個觀景台。現在還是設計階段，若果建成的話將會是Adjaye Associates的作品之中最高的高樓，除此之外，The Affirmation Tower還賦予了更多的意義。原來根據Adjaye Associates所說，這裡將會是紐約市歷史上首次由黑人建築師、開發商、建築商組成的團隊建造的首座摩天大樓，有機會落成的話，會計劃在內設置美國全國有色人種協進會的曼哈頓總部。