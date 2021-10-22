韓國早被4大財團控制│三星共和國：工業的掘起變成財閥控制國家

早前因為《魷魚遊戲》的火熱，談及韓國文創產業的發展，成功將其娛樂文化與地位，逐步在國際市場立足，並繼而對外輸出，成為國家收入的一部份。同時受著文創產業發展的助力，其電競產業同樣造到在國際舞台立足，以及對外輸出，甚至在全球達到領先位置。今回再淺談韓國的工業發展，如何一步步將國家成為「三星共和國」。

曾職三星集團法務長的金勇澈，於2007年推出《三星內幕》書本。書中大談三星集團過往非法政治獻金醜聞，用現金去賄賂媒體、立法與執法機構人士，當中更有總統身邊的紅人等等，讓三星集團的惡行，不會受到社會關注與法律制裁，更說出：「現在的韓國，早已非民主共和國，而是三星共和國！」其三星共和國一詞，來到14年後的今天，依然是常被使用，因為三星集團實際控制人李在鎔因行賄和挪用公款等罪名入獄，但今年在8月13日就被「假釋」，再次說明三星集團可以推翻大韓民國。

以「穩定南韓經濟」為由，李在鎔收押7個月獲假釋出獄。（圖片來源：getty）

早於50年代韓國已發展電子產業，在1958年成立的「金星社」就是現時LG的前身，當時行業的龍頭地位，主要是外商投資公司和日本股份公司，「金星社」就是與德國技術人員合作，由生產第一部收音機開始，至電風扇、冰箱、黑白電視機、空調與洗衣機等家用產品，所以被譽為「家用電子之王」。在1969年，韓國政府發佈《電子工業振興法》，開始大力扶植本國電子工業的發展，70年代技術上仍然依靠國外，產品主要是出口美國和日本市場。直到80年代，韓國電子企業開始在半導體技術得到突破。1992年，韓國公司已經控制世界12.1%的記憶晶片市場，三星電子亦成為世界第五大DRAM（Dynamic Random Access Memory，動態隨機存取記憶體）生產商。後來韓國電子產品逐漸走向國際，1998年就佔據世界DRAM市場的三分之一，2006年電子產品成為韓國最大出口商品，期後在歐美與東亞地區投資建設廠，使韓國已經成為世界電子工業的強國。

工業的掘起變成財閥控制國家。（圖片來源：getty）

在電子產業掘起的同時，也漸漸讓財團掘起。因在1971年時，韓國政府為了鞏固政權，決定與財團合作，除了以重化工業為經濟方向外，為了扶植特定的企業，政府注入大量資金，同時暗暗給予壟斷性的特許權，讓財團隨跟隨子產業掘起。韓國的工業實力在全球也是充滿競爭力，當中包括汽車製造、鋼鐵、造船、化工、石油與紡織等領域，但是主要是靠著大財團的扶持，透過收購與合併等財技，令當中產業集中資金與資源，結構成「一條龍」式的體系發展，當中三星集團、現代集團、SK集團與LG集團，形成韓國的4大集團，2019年世界500強企業中，歸屬於4大財團就有11間，佔了韓國的70%，而在全球半導體行業，韓國的三星電子和SK佔據重要的市場地位，尤其是三星電子，在多個領域的實力也是位居世界第一。另外三星集團旗下的三星電子、三星物產與三星人壽保險，也是世界500強企業中，完全照顧了韓國國民所需。回看2014年數據，三星集團旗下產值，佔了全國GDP的20％，亦是為個被稱為三星共和國。不過從數字上看的話，韓國早被4大財團所控制，三星只是最為突出的一方，而且權力更是凌駕於司法體系。