倫敦最高點「鬱金香」最後能否建成？因為疫情反而重推世界級景點

建築物高大宏偉，可以的話當然愈高愈搶眼，成為一個地方的地標。然而並不是所有建築都如願以償，例如在本地的荃灣如心廣場，曾經渴望成為全球最高的建築，可惜因為後來機場的興建而不被準許。於英國倫敦，在2年前由著名建築團隊Foster + Partners設計名為「The Tulip」旅遊景點，有著300米高將會成為倫敦最高點。可惜同樣因為機場的反對而不被取納。然而至今有望推翻了本來的決定，在下月批准興建。

圖片來源：Foster + Partners

在2019年，當時倫敦市長簡世德拒絕了「The Tulip」，理由是認為它會違反倫敦的規劃指南，只能為倫敦帶來非常有限的公共利益。然而最近再重新考慮之後，覺得此景點可以幫助到倫敦從疫情中恢復過來，由於「The Tulip」設立在相當顯眼的位置，成為倫敦市中心的地標，外型上亦搶眼吸睛，如果要保持一個具有競爭力的國際城市，倫敦就需要一個這樣的中心位置，並有能力成為世界級景點，恍如與世界訴說：倫敦仍然對所有人開放。

圖片來源：Foster + Partners

名為「鬱金香」，從外觀上也能看得出，作為倫敦最高點，在內設立的餐飲將享有無與倫比的全景體驗，而且內裡還有遊樂設施、畫廊、教學區域等等，還可以啟發大家的思維，提供充滿活力的公共領域。在財務調查後發現此項目可能需要耗資超過2億英鎊，然而「The Tulip」有望每年吸引大約120萬遊客，創造1,000多個新工作機會，為倫敦帶來價值16億英鎊的經濟利益。

圖片來源：Foster + Partners

其實早在1993年，當時華懋集團的龔如心認為荃灣一樣可以打造摩天大樓，同時帶動荃灣的發展，而且是全球最高的摩天大樓，促成了如心廣場的計劃，並投資100億港元，當時計劃樓高520米，共108層，足以成為全球最高，可是隨著1998年香港國際機場遷往赤鱲角，荃灣上空成為飛機主要航道，政府拒絕批准興建，最後要將大樓一拆分二，成為只是新界最高、香港第三高的的大樓。