冰島最大的木結構建築　原先是堆填區渴望打造冰天雪地中的綠洲

冰島是一個令人響往的國家，在疫症爆發之前冰島亦是一個香港人的熱門旅遊勝地，有機會再去的話，將會見到座落於雷克雅未克的新地標建築，而且不單只是外觀吸引，還是應用了大量的環保和可持續元素，成為「冰島最大的木結構建築」。

圖片來源：Jakob+MacFarlane

今次這座「Living Landscape」是C40大城市氣候領袖組織所舉辦的「重塑城市」49個獲獎項目之一，位於冰島首都雷克雅未克，佔地26,000平方米，以混合用途目的而興建，當中將包括學生、老年人和一般家庭的住屋單位、工作空間和商店等等，由於採用低碳交叉層壓木（CLT）興建，將會成為冰島最大的木結構建築，有望會在2026年竣工。

圖片來源：Jakob+MacFarlane

它是由法國設計團隊Jakob+MacFarlane與當地工作室T.ark共同開發，目的是為受污染的景觀賦予新的生命，因為這塊地原先是一個垃圾堆填區。這一次的例子成功之後，會為雷克雅未克類似的未來發展提供藍圖。設計的相念是將自然重新引入堆填區，與大自然共存並圍繞大自然生活是這個項目的關鍵，到時會有一個起伏的屋頂花園和農場、一個大型為居民使用而設的公共公園。公園以冰島的景觀為藍圖，混合岩石、水、植物，希望吸引昆蟲和鳥類到來，形成一個功能齊全的生態系統，甚至形成一個小氣候，在冰島這個冰冷之地發展一片綠洲。

圖片來源：Jakob+MacFarlane

這個項目其中一個出色之處就是將一直以來受污染的土地重建出一片自然景觀，而且不光光是人為的，補償之前的污染重拾美好的沿海景觀。再加上項目旨在實現淨零排放，包括減少材料生產過程中產生的排放和建築使用時引起的排放，使用CLT木結構比起傳統混凝土減少了多達8成的碳排放，再以濕地恢復或植林來進行抵消，最終實現碳中和。