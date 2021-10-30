球王美斯巴黎新家曝光　斥4.3億買入百年古蹟玫瑰城堡過貴族生活

有情有義真男人美斯（Lionel Messi）揮別待了21年的巴塞隆拿足球會，轉會到法國甲級聯賽豪門巴黎聖日耳門（Paris Saint-Germain, PSG），為此2021年8月舉家遷徙到巴黎，一直住在五星級飯店，近日傳出終於找到心儀的新家。

位於巴黎近郊、約20分鐘路程的維西涅（Le Vésinet），有一座百年城堡玫瑰宮（Palais Rose），歷任屋主赫赫有名，甚至連前總統戴高樂都在此待過，2005年才完成翻新，價值4,800萬歐元、約港幣4.3億。這棟歷史古蹟很可能會是這位阿根廷巨星一家人安定下來的據點。

完成翻修

玫瑰宮座落於維西涅的宜必思公園（Parc des Ibis）內，佔地2,117.5坪，建坪605坪。這座粉紅色的宮殿於1900 年落成，以大特里亞農宮（Grand Trianon）為靈感，因為建築立面裝飾粉紅色大理石壁柱，而得玫瑰之名，但原建築師姓名不詳。

在歷任貴族名流屋主加持之下，這座美麗的城堡名震京城，連第二次世界大戰時、指揮第四裝甲師的戴高樂將軍在1940年5月12至15日居住於此，也成為歷史上的紀錄之一。

拍賣公司Sotheby's蘇富比給予這座古蹟宏偉的、美妙的、平靜祥和、極其奢華的評價，估價4800萬歐元。1990年代後期由房地產公司SCI Palais Rose買下，匯集鍍金匠、雕塑家、細木工、大理石工人和泥瓦匠進行徹底翻修，2005年完成。

美斯位於巴黎近郊的新家 - 百年城堡玫瑰宮 Palais Rose（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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奢華設施一應俱全 離PSG訓練場15分

美斯的妻子安東尼娜（Antonela Roccuzzo）以巴塞隆拿的家作為基準，為一家五口在巴黎尋找一個穩定的新家，要求了一連串的「基本設施」。玫瑰宮原本就擁有30多個房間，包括4間套房、11間臥室，還有電影院、遊戲室，也少不了花園、車庫、工人房。完成整修之後，在明亮的地下室多了壁球場、健身房、16 米游泳池和SPA等豪華設施，居住空間增加了一倍，在家可以保持運動維持健康。

更令人難以拒絕的是，住在玫瑰宮可以充分享受巴黎生活，甚至距離PSG訓練場只有15分鐘的路程，美斯每天外出回家都相當方便。

細看玫瑰宮 Palais Rose的內部的基本娛樂及運動設施，游泳池、壁球場、健身室應有盡有。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：足球巨星梅西最新入手近5000萬歐元百年城堡 享受巴黎玫瑰人生】