泰山的「不落月亮」｜除了登山之外有大型文藝度假區吸引中外遊客

建築設計可以幫到社區的發展，建築亦都可以成為觀光的景點，所以在旅遊來說亦是一大元素。近年中國有很多以旅遊及帶動城鎮發展的建築設計項目，而且中國地大物博，融入壯麗的自然景觀就更為吸引，例如在泰山九女峰這座環境幽美的度假區。

圖片來源：袈藍建築

度假區中最吸睛的有一座猶如月亮一樣的建築，被稱之為「永不落下的月亮」／「Hometown Moon」。中國人自古以來對神秘的月亮著迷，由於身處不同地方，大家所看的都是同一個月亮，所以往往能夠勾起思鄉之情。然而近看就會發現月亮的效果是由大型半球形屋頂加上水面反射而成，建築會發光倒映在湖面上更有詩意。

圖片來源：袈藍建築

度假區由袈藍建築操刀，目的是以文化旅遊引導新型城鎮化以及促進城鄉融合。項目身處在山東重點旅遊城市的中心，泰山九女峰周邊有著很大的優勢如人口集中、村落夾雜農田，當地亦正在推動智能農業，項目就有助將農業引導向休閒娛樂，打造成田園度假的藍圖。另外泰山旅遊區是不少中外遊客前往登山、看日出的熱門名勝，現在趨向轉變為周邊旅遊項目。

圖片來源：袈藍建築

袈藍建築方面表示要以一個整體性的方法來連接該地區的一系列山村，在這個儒家的發源地重城鄉二元關係。建築作為自然環境的對應物，在穿過一座山、橫過一條河的時候由建築物引領遊人探索彎曲的小道，最後到達月亮所處的位置。在這裡有一個混凝土建成的觀景台，可以看到對面的景觀和下面的村莊，而且優美的岩板、石材建築加上光滑的灰色混凝土，就恍如化身為山的一部分。

圖片來源：袈藍建築

環境幽美不在話下，本來就有著得天獨厚的自然優勢，然而除了觀光之外亦計劃有眾多活動項目可以發生，遊人可以選擇入住精品酒店，或者與眾同樂的民宿，有著當代藝術展館感受藝術文化氣氛，親子到來可以嘗試田園體驗，亦有科普教育、自然研學等等活動可供學生參與，不單只娛樂，連教育和文化範疇同樣兼顧。