環保｜碳中和巨型海上溫室　大規模生產淡水未來還可以賣鹽賺錢

2021年的G20峰會在10月30至31日在意大利羅馬展開，今次的重點主題會是關於2050碳中和以及氣候變化應對的議題，全球升溫、氣候變化這些問題左右著地球的命運，即使人類最終能夠上到火星定居，然而亦不可以就這樣放棄我們家鄉地球。在尋找宜居的星球時，其中一大關鍵因素是水資源，因為沒有水的話幾乎沒有可能讓人類生存下去。別以為地球雖然有70%以上的面積被水覆蓋，然而絕大部分的水都是鹹水，在人類生存以及人文活動中例如飲用、清潔衛生、農業以及工業上都不能使用。於是有一位建築設計師Cosimo Scotucci就想出一個方法，可以大規模地生產淡水，同時間過程中能夠做到碳中和。

圖片來源：Cosimo Scotucci

原來除了氣候變化之外，水資源短缺亦是聯合國重點應對的可持續發展目標，並打算在未來5至20年內定下為數百萬人提供淡水的計劃。淡水並非憑空得來的。本來地球擁有大部分的水就來自海洋，而湖泊、河流、雨水這些淡水的來源都是靠著大自然的蒸發過程而得到的。

圖片來源：Cosimo Scotucci

這一個名為「dH2Ome」的巨大溫室設計上安置在海洋上，特別適合在發展中國家使用，原因是水資源最短缺的就是發展中國家，而且它們大部分都有著陽光明媚的天氣，只要有陽光加上海洋就可以生產飲用水，這條方程式其實你我都知道，或者曾經試過動手嘗試吧！這個溫室以圓頂設計，可以在太陽猛烈的照射下透過蒸發將鹽及其他物質分離出來，這些物質將會凝結在表面上，這時蒸發加冷凝出來的水滴就可以透過地心吸力沿著圓頂的設計流入周邊的排水系統儲存起來。

圖片來源：Cosimo Scotucci

圖片來源：Cosimo Scotucci

設立在發展中國家還有另一個好處，雖然它主力是生產淡水的裝置，然而在創造出無限供應而且負擔得起的淡水資源同時，鹽這些副產品卻有著龐大的商業價值，可以換取金錢以幫助到周邊地區的發展。原來在這些地區的人們為了尋找可用的水資源，經常需要長途跋涉和經歷危險，這些情況都是生活在無憂無慮的城市之中我們難以想象得到。如果將這些時間用在生活上其他的地方，亦是一個間接改善到他們生活環境的要素之一。