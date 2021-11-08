James Webb太空望遠鏡│即將發射全球最貴97億美元望遠鏡（一）

關注外太空文化的讀者也知道，NASA終於決定於2021年12月18日發射詹士韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope），亦是至今史上造價最高與最強大的太空望遠鏡。在未送上太空之前，決定一連數回淺談James Webb的價值、功用與運作等等，好讓大家了解當中的威力，並一起期待其最後結果。

計劃在2021年12月18日發射的James Webb太空望遠鏡（圖片來源：NASA）

自1990年發射的哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope），是天文上最重要的儀器，不單彌補地面觀測的不足，同時提供了大量數據，讓人類對天文、物理與太空有更多的認識。至今已經有著30年歷史，依然是目前能獲得最深入和敏銳的太空光學影像的太空望遠鏡。James Webb正是以取代Hubble為目標研發，在Hubble運作10至15年後退役，成為 NASA另一個主要太空望遠鏡。James Webb的主要任務是研究宇宙大爆炸後所殘餘紅外線，觀測宇宙初期狀態，可見其重要性。

（圖片來源：NASA）

最早在1996年太空望遠鏡是被稱為「新一代太空望遠鏡」（Next Generation Space Telescope），2002年，為紀念NASA第二任局長（1961–1968）詹士韋伯（James E. Webb），在任期間帶領阿波羅計劃等一系列重要的太空探測項目，因此以他的名字重新命名。不過在製作期間可謂一波三折，令發射一再推遲，令最終造價超支20倍。

（圖片來源：NASA）

最初1997年James Webb太空望遠鏡方案，是與戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）、鮑爾航天公司（Ball Aerospace & Technologies）以及TRW共同合作進行成本研究。1999年決定洛歇馬田（Lockheed Martin）與TRW進行初步概念研究，當時計劃於2007年發射，並預計耗費5億美元。到2003年，即使已經出現超支，NASA依然將將價值8.248億美元的合同授予TRW，同年TRW被諾斯洛普・格魯曼公司（Northrop Grumman）惡意收購。2006年，開發James Webb已花費10億美元，到2008年才正式確認該任務開始建造時，當時預算約為50億美元。同時又邀請歐空局與加拿大航天局合作，後者提供製造資金，並獲得部份使用James Webb的權限。到2010年，項目在所有技術問題上均以優異成績通過，不過受到美國參議院進行獨立審查，並發現最早可能的發射日期是2015年底，預算總計65億美元。2011年時，美國眾議院曾提出減少NASA撥款，隨即引發社論、美國天文學與國際媒體發聲支持，最後撤銷計劃，但限制在80億美元完成。可惜期後10年間，NASA不能能有效解決技術故障問題，同時當中的維修和額外測試也未能進行預算，令成本一直上升的同時，又不斷推後發射時間。在2018年，因為望遠鏡的遮陽罩在練習部署過程中被撕裂，並且遮陽罩的電纜沒有充分收緊，又再推遲1年。直到2021年9月26日，James Webb在加利福尼亞州雷東多海灘的諾斯洛普・格魯曼工廠進行最終測試，並運送到法屬圭亞那（French Guiana），準備等待發射。

（圖片來源：NASA）

現時James Webb最終成本預計為97億美元，當中88億美元用於航天器設計和開發，8.61億美元計劃用於支持五年的任務運作。另外歐空局（ESA）和加拿大航天局（CSA）表示，他們的項目捐款分別約為7億歐元和2億加元。即使未升空，已經是史上最昂貴的太空望遠鏡。