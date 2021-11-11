James Webb太空望遠鏡│即將發射全球最貴97億美元望遠鏡（二）

上回談到詹士韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）即使未發射，但從1996年開始策劃至今，整個計劃研發加上相關維修運作費用，總共成本預計為97億美元，比起最初5億美元超支20倍。當中整個研發項目也是困難重重，不單解決不少運作問題，而且又要追趕當下的最先進科技，而且又要面對美國國會的撥款等等，令發射日期一推再推，最終決定於2021年12月18日發射。

其實James Webb造價去到超支20倍，何解NASA不停止項目依然堅持發展？首先現時最深入和敏銳的太空望遠鏡是哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope），是在1990年發射，當初計劃是運作10至15年後退役，但是至今已經用上30年。另外同樣收紅外線波長為目標的史匹哲太空望遠鏡（Spitzer Space Telescope），是2003年發射，原定工作2.5年，不過去到2020年3月，因為冷卻劑耗盡才決定退役。因此James Webb太空望遠鏡對天文、物理與宇宙探索，變得極其重要。

James Webb太空望遠鏡有4個主要任務，包括尋找宇宙大爆炸後形成的首批恆星與星系、研究星系的形成和演化、了解恆星和行星系統的形成以及研究行星系統和生命起源。同時James Webb太空望遠鏡不會像哈勃望遠鏡測量可見光或紫外光，當中主要是收集天文紅外線波長，特別是從 0.6（橙色光）到28微米的紅外輻射。

L2的位置是近4倍地球與月球的距離。（圖片來源：wikipedia）

現時James Webb太空望遠鏡已經到達發射地點法屬圭亞那，準備坐上阿麗亞娜5號（Ariane 5）運載火箭上發射。太空目的地為拉格朗日點（Lagrangian point），是18 世紀的數學家歐拉（Leonhard Paul Euler）和拉格朗日（Joseph Lagrange）所提出，在太陽、地球與太空望遠鏡的三體運轉時，能夠以相同的週期旋轉，並在相對位置不變，當中的理論中有５點，而James Webb太空望遠鏡就是前往L2執行任務。因為L2剛好位於太陽、地球與月球的同一側，能夠讓James Webb達到降溫和排除光害的效果，加上多層的金屬板，讓太空望遠鏡盡量不受到熱量影響。另外L2是距離地球150萬公里外，月球與地球的距離約為38萬公里，所以維修方面有相當大的難度，因此NASA計劃在軌道上工作10年。